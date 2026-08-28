UIF recupera 5.8 millones de dólares del caso García Luna; Sheinbaum plantea destinarlos a escuelas de la Montaña de Guerrero

UIF recupera 5.8 millones de dólares del caso García Luna (Rogelio Morales Ponce)

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, informó que el Estado mexicano recuperó 5 millones 805 mil 693.50 dólares derivados del proceso legal emprendido contra la red de empresas vinculada con Genaro García Luna y la familia Weinberg, recursos que serán destinados a atender necesidades educativas en zonas de alta marginación.

Reyes Colmenares, explicó que el organismo recibió el pasado 25 de agosto los recursos provenientes de la recuperación de una póliza de fianza y de la liquidación de 12 propiedades ubicadas en Florida, Estados Unidos, relacionadas con la familia Weinberg.

La recuperación fue resultado de una demanda civil presentada por la UIF ante la Corte del Undécimo Circuito Judicial en Miami-Dade, Florida, luego de que las autoridades mexicanas identificaran un esquema de desvío de recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la información presentada, entre 2008 y 2018 se detectaron contratos por más de 403 millones de dólares entre el entonces órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y empresas vinculadas con la familia Weinberg. El esquema habría involucrado la simulación de servicios, empresas fachada y contratos con sobreprecios.

El análisis de de la dependencia permitió reconstruir la ruta de los recursos y detectar operaciones vinculadas con García Luna. Se explicó que entre 2015 y 2017, el exsecretario de Seguridad Pública entrego fondos al conglomerado empresarial con más de 305 millones de pesos.

El esquema identificado por la UIF contempla en conjunto, aproximadamente 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares en recursos presuntamente desviados. La dependencia aclaró que estas cifras corresponden a la magnitud estimada del fraude y no necesariamente a recursos que se encuentren actualmente en una sola cuenta bancaria.

El caso avanzó mediante la coordinación de la UIF con la Fiscalía General de la República (FGR), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y autoridades de otros países. En mayo de 2026 se dictó una sentencia favorable al Estado mexicano en Florida contra la familia Weinberg por su participación en el esquema de contrataciones públicas relacionado con García Luna.

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la recuperación representa uno de los primeros resultados concretos del proceso iniciado años atrás para recuperar recursos presuntamente desviados del erario.

Sheinbaum adelantó que los 5.8 millones de dólares recuperados, equivalentes a alrededor de 100 millones de pesos, serán destinados a proyectos educativos en zonas de alta necesidad, particularmente en la Montaña de Guerrero.

La mandataria señaló que se trabaja en una propuesta para fortalecer la educación media superior y superior en esa región, sin descartar la incorporación de infraestructura y atención para educación básica.