Drones derribados por EU eran utilizados para tráfico de migrantes: Defensa

El Gobierno de EU reforzará la vigilancia con drones la frontera común con México

Seguridad antidrones — La Secretaría de la Defensa Nacional comunicó este sábado que los tres drones derribados por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en la frontera con Texas son modelos comerciales utilizados por grupos criminales para el tráfico de migrantes.

La institución resaltó a través de un comunicado, que la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur del Comando Norte notificó a la comandancia de la Octava Zona Militar, con sede en Reynosa, Tamaulipas, sobre la detección y neutralización de las aeronaves no tripuladas entre el 25 y el 26 de agosto pasados.

El Ejército Mexicano refiere que los tres dispositivos aéreos no tripulados tenían características comerciales y presuntamente eran utilizados en situaciones de vigilancia por presuntos criminales que operan para el tráfico de personas.

La Secretaría de la Defensa Nacional destacó en su mensaje que desde el 5 de febrero de 2025 México y EU realizan “operaciones espejo” que consisten en “reconocimientos simultáneos a lo largo de la frontera común para inhibir el tráfico de armas, drogas y personas”.

Asimismo, la Defensa refiere con relación al derribo de los tres drones que de manera sospechosa volaban sobre territorio texano, que el Ejército estadounidense informó que utilizó un sistema láser de energía directa para inhabilitar los tres aparatos no tripulados y relacionados con cárteles.

El operativo se llevó a cabo entre la noche del martes y la madrugada del miércoles pasado, en el que se utilizó el Láser de Alta Energía Multipropósito (AMP-HEL, por sus siglas en inglés), señaló en un comunicado el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte y el Comando Norte de Estados Unidos.

El operativo marcó la primera vez que se usa el sistema AMP-HEL para neutralizar drones vinculados a cárteles en la frontera sur.

El Comando Sur aseguró que los cárteles emplean cada vez más sistemas de aeronaves no tripuladas para facilitar el tráfico ilícito de personas y espiar activamente al personal militar y los agentes de CBP.

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