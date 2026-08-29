La Federación crea consejo técnico científico para erradicar el gusano barrenador

Agricultura refuerza la estrategia para erradicar al gusano barrenador del ganado

Gusano barrenador — Con el objetivo de “fortalecer las capacidades científicas, tecnológicas e institucionales en favor de la ganadería, el sustento de millones de familias productoras y el abasto nacional de alimentos”, el Gobierno Federal a través de las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) y de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), creó un consejo técnico-científico para erradicar el gusano barrenador del ganado.

Este consejo que se instaló este 28 de agosto, en busca de afianzar la coordinación entre la Federación, las distintas agencias involucradas en el tema, los 32 estados del país, la academia y productores, para atender con carácter de emergencia este asunto como una campaña nacional de control y erradicación del gusano barrenador del ganado.

Entre los objetivos destacan el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia y diagnóstico; la detección temprana de casos y el análisis de la dinámica poblacional de la plaga.

Además, la evaluación y desarrollo de nuevos métodos de prevención; el control y erradicación; estudios de genética y biotecnología, y el desarrollo de tecnologías y herramientas de inteligencia artificial (IA).

Asimismo, se precisó que la instalación del Consejo Técnico-Científico fortalecerá la coordinación entre instituciones, las campañas de comunicación y concientización, la cooperación internacional y la investigación y transferencia de tecnología.

La creación de este consejo responde a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, de coordinar esfuerzos con los gobiernos de los estados, la academia y el sector productivo a partir de la evidencia científica.

El pasado 25 de agosto, México reactivó la exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos desde Agua Prieta, en Sonora, con un primer envío de 750 cabezas, cifra que aumentará gradualmente hasta 1,500, informó la Secretaría de Agricultura.

El reinicio de las exportaciones del ganado mexicano hacia el vecino del norte se registra a través del corredor fronterizo de Agua Prieta con Douglas, en Arizona, después de 14 meses de restricciones aplicadas como parte de las medidas para contener el avance del gusano barrenador.

Sonora y Chihuahua fueron considerados los primeros estados en condiciones de retomar los envíos de ganado en pie por su menor riesgo sanitario, aunque la reapertura de la exportación se registra días después de que Sonora confirmara su primer caso de gusano barrenador desde el inicio de la emergencia zoosanitaria en noviembre de 2024.

El caso dejó a Baja California y Baja California Sur como las únicas dos entidades del país sin presencia de la plaga, misma que se ha extendido a 30 de los 32 estados del país. Hasta el pasado 23 de agosto, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) contabilizó 39,470 casos acumulados desde noviembre de 2024, de los cuales 1,937 permanecían activos.

En el comunicado emitido por Agricultura, se destaca que funcionarios e investigadores buscarán fortalecer la estrategia que opera la dependencia a través del Senasica y vigente desde hace casi dos años.

La Crónica de Hoy 2026