INE publica en el DOF financiamiento de más de 10 mil mdp para partidos políticos en 2027

Financiamiento partidos políticos 2027 Imagen de Apoyo (Ángel Hernández/Cuartoscuro)

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el financiamiento público federal que otorgará el Instituto Nacional Electoral (INE) para el ejercicio fiscal 2027. El monto total asciende a $10,842,653,927.00 (diez mil 842 millones 653 mil 927 pesos en moneda nacional), que se distribuirán entre los ocho partidos políticos nacionales y las candidaturas independientes que obtengan su registro.

De acuerdo con el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, los recursos serán distribuidos en diferentes rubros para cubrir las actividades y gastos correspondientes.

Los recursos contemplados para cada uno de los rubros son:

Actividades ordinarias permanentes: $7,879,331,706.00 (siete mil 879 millones 331 mil 706 pesos).

$7,879,331,706.00 (siete mil 879 millones 331 mil 706 pesos). Actividades tendientes a la obtención del voto para Partidos Políticos Nacionales: $2,363,799,512.00 (dos mil 363 millones 799 mil 512 pesos).

$2,363,799,512.00 (dos mil 363 millones 799 mil 512 pesos). Gastos de campaña para el conjunto de Candidaturas Independientes: $47,275,990.00 (cuarenta y siete millones 275 mil 990 pesos).

$47,275,990.00 (cuarenta y siete millones 275 mil 990 pesos). Actividades específicas: $236,379,951.00 (doscientos treinta y seis millones 379 mil 951 pesos).

$236,379,951.00 (doscientos treinta y seis millones 379 mil 951 pesos). Prerrogativa postal: $315,173,272.00 (trescientos quince millones 173 mil 272 pesos).

$315,173,272.00 (trescientos quince millones 173 mil 272 pesos). Prerrogativa telegráfica: $693,496.00 (seiscientos noventa y tres mil 496 pesos).

En el rubro de prerrogativa postal se reserva un importe de $52,528,878.64 (cincuenta y dos millones 528 mil 878 pesos con 64 centavos) para ser distribuido igualitariamente entre los ocho partidos políticos nacionales y cada una de las candidaturas independientes que, en su momento, obtengan el registro para contender en el Proceso Electoral Federal 2026-2027.

Financiamiento general ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina el financiamiento público federal de los partidos políticos nacionales y de gastos de campaña del conjunto de candidaturas independientes para el ejercicio 2027.

Distribución por partidos

Los partidos políticos considerados en la distribución son Morena, Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano, Partido Paz y Somos México.

Para calcular el financiamiento proporcional, tanto para las actividades ordinarias permanentes como para las actividades específicas, el INE considera la votación nacional emitida (VNE) de la elección inmediata anterior de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa.

La VNE resulta de deducir, de la votación total emitida, los votos a favor de los partidos políticos nacionales que no obtuvieron el tres por ciento (3%) de dicha votación, los votos emitidos para las candidaturas independientes, los votos nulos y los correspondientes a las candidaturas no registradas.

Asimismo, la Constitución, en su artículo 41, establece que la distribución del financiamiento público se realizará de acuerdo con el porcentaje de votos obtenido en la elección inmediata anterior de diputaciones federales. Para el cálculo se considera la VNE en los 300 distritos electorales uninominales por el principio de mayoría relativa.

Con base en este criterio, Morena obtuvo 24,058,979 (veinticuatro millones 58 mil 979) votos, lo que representa 43.57 por ciento, mientras que el Partido del Trabajo (PT) obtuvo 3,235,206 (tres millones 235 mil 206) votos, equivalentes a 5.86 por ciento.

Financiamiento por Partido ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina el financiamiento público federal de los partidos políticos nacionales y de gastos de campaña del conjunto de candidaturas independientes para el ejercicio 2027.

Financiamiento por partido

El financiamiento que recibirán los partidos políticos durante 2027 queda de la siguiente manera:

Morena: $3,685,440,886.17 (tres mil 685 millones 440 mil 886 pesos con 17 centavos).

$3,685,440,886.17 (tres mil 685 millones 440 mil 886 pesos con 17 centavos). Partido Acción Nacional (PAN): $1,843,691,189.17 (mil 843 millones 691 mil 189 pesos con 17 centavos).

(PAN): $1,843,691,189.17 (mil 843 millones 691 mil 189 pesos con 17 centavos). Partido Revolucionario Institucional (PRI): $1,402,916,807.17 (mil 402 millones 916 mil 807 pesos con 17 centavos).

(PRI): $1,402,916,807.17 (mil 402 millones 916 mil 807 pesos con 17 centavos). Movimiento Ciudadano: $1,384,523,947.17 (mil 384 millones 523 mil 947 pesos con 17 centavos).

$1,384,523,947.17 (mil 384 millones 523 mil 947 pesos con 17 centavos). Partido Verde Ecologista de México (PVEM): $1,192,793,138.17 (mil 192 millones 793 mil 138 pesos con 17 centavos).

(PVEM): $1,192,793,138.17 (mil 192 millones 793 mil 138 pesos con 17 centavos). Partido del Trabajo (PT): $967,119,626.17 (novecientos sesenta y siete millones 119 mil 626 pesos con 17 centavos).

(PT): $967,119,626.17 (novecientos sesenta y siete millones 119 mil 626 pesos con 17 centavos). Partido Paz : $251,371,707.17 (doscientos cincuenta y un millones 371 mil 707 pesos con 17 centavos).

: $251,371,707.17 (doscientos cincuenta y un millones 371 mil 707 pesos con 17 centavos). Somos México: $251,371,707.17 (doscientos cincuenta y un millones 371 mil 707 pesos con 17 centavos).

Esta decisión por parta del INE establece los recursos que corresponderán a los partidos políticos nacionales para el ejercicio fiscal 2027, así como los montos destinados a los distintos rubros contemplados dentro del financiamiento público federal.