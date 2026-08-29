Aseguran armamento y detienen a 8 criminales en Sinaloa

Cateo Drogas aseguradas. (SSPC)

Autoridades detuvieron a ocho presuntos criminales, a quienes les aseguraron armas de fuego, droga, vehículos y un inmueble en el estado de Sinaloa.

Durante patrullaje aéreo y terrestre en el poblado Agua Verde, se aseguraron dos vehículos, 29 armas largas, 68 cargadores, 50 cartuchos, una granada, 10 chalecos tácticos con sus placas, tres placas balísticas sueltas, diversas fornituras porta cargadores, dos cascos tácticos, así como dos máquinas contadoras de dinero, 19 bolsas con cocaína y cuatro bolsas de marihuana.

En un segundo evento, personal naval detuvo a un hombre, a quien le decomisaron cuatro vehículos, dos armas largas, seis cargadores, 204 cartuchos, uniformes tácticos, así como 580 dosis con marihuana.

Después, en inmediaciones de la localidad de Palo Blanco se localizó un campamento presuntamente perteneciente a la delincuencia organizada, en donde se aseguraron cinco vehículos, dos armas largas, nueve cargadores, mil cartuchos, seis artefactos explosivos improvisados y 33 bolsas de marihuana. Asimismo, los vehículos fueron inhabilitados en el sitio.

Finalmente, en inmediaciones de Escuinapa, fueron detenidos siete presuntos criminales y se les aseguró armamento y cargadores.

Debido al alto riesgo que representa para la población civil el traslado de artefactos explosivos, personal especializado los inhabilitó en sitio.