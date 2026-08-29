Profeco orienta sobre remesas; llama a comparar comisiones y tipo de cambio

Remesas

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un comparativo entre empresas y distintas modalidades de envío de dinero, con el propósito de brindar información oportuna y objetiva que ayude a las y los mexicanos a tomar mejores decisiones al enviar o recibir remesas.

A través de la herramienta institucional Quién es Quién en el envío de dinero, la población puede comparar las opciones disponibles y revisar elementos como las comisiones, el tipo de cambio y el monto final que recibirán los beneficiarios en México.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), durante junio de 2026 las remesas alcanzaron los 5 mil 472 millones de dólares, lo que representó un incremento de 4.2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Ante este flujo de recursos, Profeco recomienda revisar las condiciones de cada alternativa antes de realizar un envío.

La Procuraduría sugiere tomar en cuenta el cobro de comisión, el tipo de cambio utilizado y la cantidad final que entrega cada empresa, con el objetivo de maximizar el valor del dinero enviado por las trabajadoras y los trabajadores que residen en Estados Unidos a sus beneficiarios en México.

En un ejercicio realizado mediante la calculadora institucional para un envío de 400 dólares en la modalidad de depósito a cuenta o transferencia, Financiera para el Bienestar (Finabien) destacó como la opción que más valor dio, al entregar 6 mil 952 pesos, con una comisión de 2.99 dólares y un tipo de cambio de 17.38 pesos, registrado al 24 de agosto.

La institución también señaló que Finabien facilita la recepción del dinero en México al contar con mil 700 sucursales distribuidas en mil 215 municipios.

Entre las alternativas también se encuentran las empresas digitales conocidas como fintech, que operan como intermediarios financieros y utilizan tecnologías de la información para ofrecer productos y servicios.

En las fintech monitoreadas, PagaPhone Smart Pay registró el tipo de cambio más alto, de 17.42 pesos, con una comisión de 3.99 dólares y un monto total de 6 mil 968 pesos por el envío de 400 dólares. Por su parte, Felix Pago entregó 6 mil 920 pesos, sin cobro de comisión y con un tipo de cambio de 17.30 pesos.

En contraste, WorldRemit fue la opción que menos valor otorgó entre más de 15 remesadoras consideradas en el ejercicio. Para depósito a cuenta y transferencia, entregó un monto de 6 mil 628 pesos, con una comisión de 1.99 dólares y un tipo de cambio de 16.57 pesos.

Profeco aclaró que la información presentada tiene carácter informativo y llamó a la población a utilizar la herramienta Quién es Quién en el envío de dinero, comparar las tarifas disponibles y elegir la opción que resulte más adecuada a sus necesidades.

La Procuraduría también recordó que algunas remesadoras pueden ofrecer tipos de cambio promocionales o eliminar el cobro de comisión para usuarias y usuarios nuevos. Por ello, recomendó consultar directamente con el proveedor los detalles, garantías, términos y condiciones antes de realizar el envío.