Destruye FGR 13 toneladas de precursores químicos y 393 máquinas tragamonedas

Operativo Destrucción de drogas. (FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) destruyó más de 13.5 toneladas de precursores químicos, casi una tonelada de drogas y 393 máquinas tragamonedas en el estado de Nayarit.

Se destruyeron 13 toneladas 561 kilos 595 gramos y 21 mil 677 litros 870 mililitros de precursores químicos, los cuales están relacionados con el aseguramiento de un posible laboratorio clandestino.

Además de las máquinas tragamonedas, fueron destruidos 56 objetos del delito relacionados con diversas investigaciones y la incineración de 943 kilos 74 gramos 20 miligramos de diferentes narcóticos desglosados de la siguiente manera: