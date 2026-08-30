Avanza IMSS en la atención de pacientes oncológicos de Michoacán

IMSS atiende a pacientes oncológicos en Michoacán Reuniones virtuales entre autoridades del IMSS, con familiares de pacientes oncológicos en el estado de Michoacán, han permitido atender las necesidades de 300 pacientes con cáncer y reforzar acciones de abasto de fármacos, atención oportuna y trato digno

Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y pacientes oncológicos de Michoacán mantienen un esquema permanente de reuniones de seguimiento para atender las necesidades de los pacientes y que ha permitido fortalecer la calidad de los servicios médicos en las unidades médicas de la institución.

Este mecanismo de atención, -inició en noviembre de 2023-, ha establecido una comunicación directa entre pacientes y funcionarios de Nivel Central y de la Representación del IMSS en Michoacán que ha permitido revisar y resolver solicitudes relacionadas con la entrega de medicamentos, estudios médicos, citas, tratamientos, cirugías y otros servicios necesarios durante el proceso de atención.

Al encabezar la reunión virtual número 63, la Titular de la Unidad de Atención a la Derechohabiencia, Gabriela Paredes, afirmó que el seguimiento permanente permite identificar necesidades específicas de las y los pacientes, dar respuesta a sus peticiones y fortalecer una atención basada en la calidad, la eficiencia y el trato digno.

Detalló que se han recibido 178 solicitudes para estudios como tomografías, ultrasonidos, tomografías por emisión de positrones (PET), gammagrama óseo, laboratorios, ecocardiogramas, mastografías, de biopsia/patología, densitometrías óseas y resonancias magnéticas, entre otros.

Respecto al abasto de fármacos, el jefe de Área de la División de Supervisión y Control de Abasto, César Adrián Pecina, señaló que en los próximos días arribarán más de 4,248 piezas de 11 claves oncológicas al almacén de Michoacán, en tanto que el inventario disponible en el almacén regional de Jalisco es de 35,521 piezas de 11 claves oncológicas.