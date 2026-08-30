“Nadie puede servirse del movimiento para proteger intereses personales”: Rosa Icela Rodríguez

Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez

En medio de la crisis por el caso Sinaloa que ha impactado al gobierno federal , la titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Rosa Icela Rodríguez, advirtió que nadie puede servirse del movimiento para proteger intereses personales, de grupo o vulnerar la ley.

“Nadie puede servirse del movimiento para obtener privilegios, proteger intereses personales o vulnerar la ley. Mantener esa frontera ética es responsabilidad de todos nosotros”, advirtió

Al participar en la quinta Sesión Plenaria de la bancada de los legisladores del partido guinda en San Lázaro, la encargada de la política interior recalcó ante los diputados federales de Morena que el movimiento de transformación exige que el interés superior del pueblo de México debe estar por encima de los intereses personales, de grupo o partido.

Aseveró que es momento de mantener una conducta a la altura de los principios que dieron origen a ese movimiento pues la autoridad moral se construye todos los días.

“La autoridad moral se construye todos los días, no basta con recordar de dónde venimos, debemos demostrarlo en cada decisión; así reiteramos que no somos iguales a los políticos del pasado. La honestidad no es un discurso, es una forma de vida, es una obligación política y la principal fortaleza de la transformación”, estableció

La encargada de la política interna del país llamó a sus correligionarios a mantener la unidad del movimiento y respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como a cuidar el legado del ex mandatario Andrés Manuel López Obrador.

En ese sentido convocó a respaldar las reformas enviadas al Legislativo por la presidenta Sheinbaum como la de prohibir la doble nacionalidad para la a presidencia de la República, las gubernaturas estatales y presidencias municipales.

La secretaria de Gobernación reconoció que el proceso electoral del próximo año no será fácil pero recalcó que ninguna candidatura o cálculo están por encima de la estabilidad del país, la soberanía nacional y el bienestar de las mayorías.

“Ninguna posición vale la división del movimiento, ninguna medición electoral justifica apartarnos de nuestros principios, ninguna ambición individual puede estar por encima de México”, sostuvo

Recalcó que habrá competencia, como corresponde a una democracia; habrá legítimas aspiraciones y definiciones partidistas, pero ninguna candidatura, posición o calculo puede estar por encima de la estabilidad del país, la soberanía nacional y el bienestar de las mayorías.

En los momentos decisivos –agregó--debemos recordar que los cargos son transitorios y que el mandato del pueblo es permanente.

Reconoció que unidad no significa silencio ni pensamiento único, sino discutir con franqueza y caminar juntos después de que se tome una decisión democrática.

“Que el interés superior del pueblo de México esté siempre por encima de cualquier interés personal de grupo o de partido, que la unidad nos dé fuerza para enfrentar desafíos internos y externos y que el segundo piso de la 4T siga levantándose con principios, democracia y con la participación consiente del pueblo”, demandó