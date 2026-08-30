SRE propone negar pasaporte a deudores alimentarios inscritos en registro nacional

Pasaporte (Victoria Valtierra Ruvalcaba/Cuartoscuro)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sometió a consulta pública un anteproyecto de reforma al Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje que contempla negar la expedición o renovación del pasaporte a las personas inscritas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias como deudores morosos.

De acuerdo con el proyecto, antes de entregar o renovar un pasaporte, la SRE consultará el registro y, si encuentra una inscripción vigente, el trámite será negado. Con esta modificación, la medida quedaría incorporada de manera específica al reglamento que regula la expedición de estos documentos.

La posibilidad de negar el pasaporte a quienes incumplen con sus obligaciones alimentarias no es nueva en la legislación. Desde el 8 de mayo de 2023, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes contempla, entre otras sanciones para quienes no pagan la pensión alimenticia que deben, la imposibilidad de obtener una licencia de conducir o un pasaporte.

Nueva disposición

El anteproyecto busca incorporar esta disposición al Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje. Para ello, la Secretaría de Relaciones Exteriores realizaría una consulta al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias antes de concluir los trámites de expedición o renovación.

En caso de que la persona aparezca con una inscripción vigente como deudora alimentaria morosa, la dependencia negaría la expedición o renovación del pasaporte, de acuerdo con lo planteado en el proyecto sometido a consulta pública.

La propuesta forma parte de una posible reforma al reglamento, cuyo texto se encuentra disponible en la plataforma herramientasregulatorias.gob.mx para su consulta.

Cambios al trámite

Aunque el punto relacionado con los deudores alimentarios es uno de los cambios planteados, el anteproyecto también propone modificaciones para simplificar la expedición de pasaportes.

La SRE dejaría de solicitar por sistema las actas impresas de nacimiento, matrimonio o defunción. Primero buscaría la información en sus propias bases de datos y en las de otras autoridades, y solamente pediría el documento original cuando no pudiera localizar los datos.

También se eliminaría el requisito de presentar pruebas adicionales para quienes registraron su nacimiento después de los tres años de edad, entre ellas el certificado de primaria o el acta de matrimonio de los padres.

Además, se incorporaría la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica como identificación válida para tramitar el pasaporte, tanto para personas adultas como para niñas, niños y adolescentes.

Otros ajustes

El proyecto actualiza también el lenguaje del reglamento conforme a la reforma judicial de 2024, que sustituyó al Consejo de la Judicatura Federal por el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial.

Asimismo, elimina las referencias al ya desaparecido Estado Mayor Presidencial.

En caso de que la reforma sea aprobada y se publique el nuevo reglamento, los pasaportes que ya fueron expedidos continuarán siendo válidos hasta su vencimiento, de acuerdo con los transitorios del proyecto.