CFE fortalece atención en Chiapas con recorridos técnicos en 9 municipios

CFE fortalece infraestructura eléctrica en Chiapas

El Gobierno Federal, mantiene una agenda permanente para fortalecer el servicio eléctrico y acercar la atención de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a las comunidades de Chiapas. Como parte de esta estrategia, CFE Conectada Contigo continúa con acciones de coordinación y seguimiento a las necesidades planteadas por los municipios.

Desde mayo de 2026, este mecanismo ha permitido mantener un diálogo directo con autoridades estatales y municipales, establecer enlaces con las zonas de distribución y dar seguimiento periódico a los asuntos prioritarios relacionados con el suministro eléctrico.

Atención a municipios

Como parte de esta ruta de trabajo, se realizó una reunión con autoridades de Cacahoatán, Frontera Hidalgo, Unión Juárez, Mazatán, Suchiate, Metapa, Huixtla, Tuzantán y Huehuetán, además de la secretaria de Gobierno del Estado y personal de la CFE.

Durante el encuentro se revisaron las principales necesidades de estas localidades, entre ellas el mantenimiento de la Red General de Distribución, la sustitución de postes, la capacidad de transformadores, las ampliaciones eléctricas y los tiempos de restablecimiento del servicio.

También se acordó acercar la atención de la CFE directamente a las comunidades mediante módulos móviles, con los que las y los usuarios podrán recibir orientación y dar seguimiento presencial a sus solicitudes.

Recorridos técnicos

A partir de los planteamientos realizados por las autoridades municipales, se estableció una agenda de recorridos técnicos en los nueve municipios. Las visitas comenzarán el 1 de septiembre en Mazatán y continuarán en Huehuetán, Huixtla, Tuzantán, Suchiate, Frontera Hidalgo, Metapa, Cacahoatán y Unión Juárez.

Durante estas visitas, personal especializado de la CFE verificará en campo las condiciones de postes, transformadores y redes eléctricas, con el objetivo de determinar, con base en criterios técnicos, las acciones de mantenimiento, sustitución o reforzamiento que correspondan en cada localidad.

Obras e infraestructura

La atención en territorio se complementa con inversiones y obras destinadas a fortalecer la infraestructura eléctrica de Chiapas. Entre ellas se encuentran los proyectos para incrementar la capacidad de las subestaciones Mezcalapa y Malpaso, que contribuirán a mejorar la calidad del suministro y los niveles de voltaje en la entidad.

A estas obras se suma la construcción de la Subestación Tuxtla Oriente, que registra un avance de 30 por ciento y representa una inversión superior a 123 millones de pesos. La obra beneficiará a más de 20 mil hogares y permitirá fortalecer la confiabilidad del suministro eléctrico en la región.

De manera paralela, la CFE y el Gobierno del Estado mantienen reuniones periódicas para revisar avances, inversiones programadas y trabajos de mantenimiento, con el propósito de dar continuidad a los acuerdos y atender las necesidades identificadas en territorio.

Con CFE Conectada Contigo, el Gobierno de México mantiene una estrategia de atención cercana a los municipios, mediante el seguimiento de sus planteamientos y la revisión técnica de las condiciones de la infraestructura eléctrica para definir las acciones correspondientes en beneficio de las y los chiapanecos.