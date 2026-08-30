Coordinación IMSS-Registro Civil en trámite de acta de nacimiento garantiza atención oportuna a bebés prematuros

IMSS Colaboración entre el IMSS y el Registro Civil, permite tramitar actas de nacimiento y CURP, en el Hospital de Gineco Obstetricia No. 4, sobre todo a recién nacidos prematuros, que por su condición deben permanecer hospitalizados durante varios días

La Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Gineco Obstetricia No. 4 “Luis Castelazo Ayala” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), trabaja de manera coordinada con el Registro Civil para acercar, desde el propio hospital, el trámite a las familias de recién nacidos y garantizar de manera oportuna el derecho a la identidad de los bebés.

El doctor Oscar Moreno Álvarez, director de la UMAE, informó que en esta unidad todos los días nacen alrededor de 30 bebés, de ellos, alrededor de cinco son prematuros y hasta dos pueden presentar prematurez extrema; por su condición de salud, algunos requieren permanecer hospitalizados durante semanas y después recibir atención por diferentes especialidades, por lo que es necesario contar de manera oportuna con su documentación para recibir dichos servicios.

Ante ello, el IMSS y el Registro Civil facilita el registro oportuno de los recién nacidos prematuros y la obtención de su acta de nacimiento y CURP, fortaleciendo el derecho a la identidad y la continuidad de los procesos administrativos y de seguimiento especializado, no obstante, la falta temporal de estos documentos no constituye una barrera para recibir la atención médica que el recién nacido requiera.

Para ayudar en dicho trámite personal de Trabajo Social, se convierte es el vínculo entre las familias, el equipo de salud y el módulo del Registro Civil ubicado dentro del hospital, a fin de identificar las necesidades de madres y padres, y orientarlos sobre los requisitos y acompañarlos para realizar el registro aun cuando el recién nacido permanece hospitalizado.

Esta colaboración ha permitido que en la actualidad, alrededor del 80% de los bebés prematuros atendidos en dicha unidad son registrados.

En los casos en los que la condición de salud de los neonatos impide realizar el procedimiento de manera convencional, personal del Registro Civil puede ingresar a las áreas hospitalarias, en coordinación con Trabajo Social, para verificar al recién nacido y realizar la toma de huella necesaria.

Miriam Fonseca Martínez, representante del Registro Civil en la unidad, señaló que el trabajo conjunto permite agilizar los registros y dar prioridad a los recién nacidos que se encuentran en condiciones graves, adaptando el procedimiento a las circunstancias de cada familia.

Una vez realizado el registro, el acta de nacimiento incorpora la CURP, por lo que las familias pueden disponer de ambos documentos para continuar con los trámites que requiera el menor durante su atención.