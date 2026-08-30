Se perfila Higinio Martínez como presidente del Senado; acuerdo de unidad

El vice coordinador de Morena en el Senado, Higinio Martínez (Crisanta Espinosa Aguilar)

Después de un fuerte cabildeo y consensos, el senador de Morena, Higinio Martínez Miranda se perfila como presidente de la mesa directiva del Senado por el próximo año tras un acuerdo de unidad.

La Asamblea de la bancada morenista donde se realizará la elección de la propuesta para la presidencia del Senado se realizará en breve donde se espera que se confirme al vice coordinador de Morena, Higinio Martínez en ese cargo.

“Soy optimista y espero tener en las espaldas de todas y todos los compañeros de Morena, este día y el día de mañana, de todos los grupos parlamentarios”, sostuvo.

El senador incluso recurrió a una metáfora deportiva para describir su larga carrera política. Al hacer referencia al maratón que se desarrolla este domingo, corrigió entre risas una expresión y destacó que lleva cinco décadas en la actividad política.

“Yo llevo un maratón de 50 kilómetros, digo 50 años de mi vida y espero ganar esta etapa hoy”, expresó.

En caso de ser elegido, el senador planteó que su principal compromiso sería ejercer la presidencia con apego a la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento del Senado, además de garantizar un trato igualitario a todas las fuerzas políticas.

En tanto el senador Oscar Cantón Zetina, otro de los aspirantes fuertes, consideró que se debe privilegiar la unidad pues lo importante es el proyecto y no las ambiciones personales.

“No es tiempo de ambiciones personales, menos de grupos y en quien recaiga la responsabilidad tendrá el apoyo de todo el grupo parlamentario”, aseveró

El coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, sostuvo que el momento político exige privilegiar la cohesión de Morena y evitar que aspiraciones individuales se coloquen por encima del proyecto político de la llamada Cuarta Transformación.

“Hoy más que nunca lo necesita la República. No puede haber intereses personales ni proyectos personales por encima del bien de la nación, del respaldo al proyecto transformador”, advirtió.