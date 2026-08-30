Mario Delgado y gobernador de Chiapas inauguran Fábrica de Biofertilizantes del TecNM

Mario Delgado Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, inauguraron una fábrica de Biofertilizantes del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, dependiente del Tecnológico Nacional de México (TecNM)

Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, inauguraron una fábrica de Biofertilizantes del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, dependiente del Tecnológico Nacional de México (TecNM), infraestructura que representa un referente de innovación y generación de soluciones para el desarrollo productivo en aquella entidad, al vincular el conocimiento científico y tecnológico con las necesidades del sector agrícola.

Delgado Carrillo enfatizó que fortalecer la educación tecnológica y la investigación científica, prioridades en la actual administración en materia de Educación Superior, es fundamental para impulsar el desarrollo nacional.

Por ello, las instituciones de educación superior deben generar proyectos con impacto directo en la sociedad y formar profesionistas capaces de responder a los desafíos del país.

Acompañado también por el director general del TecNM, Ramón Jiménez López, el secretario de Educación recordó que la instrucción de la Presidenta de México es de impulsar alternativas sostenibles que atiendan de manera directa las necesidades del campo y permitan transformar el conocimiento en herramientas útiles para las y los productores.

al respecto, el funcionario federal resaltó que este tipo de proyectos contribuyen a fortalecer la formación de las y los estudiantes, al brindarles espacios para participar en procesos de investigación, innovación y transferencia tecnológica, orientados a resolver problemáticas reales y generar alternativas para el desarrollo sostenible.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar señaló que su administración impulsará y aprovechará las investigaciones científicas y los proyectos innovadores desarrollados en los laboratorios de las distintas sedes del TecNM, para fortalecer al campo chiapaneco, y enfatizó que la participación de las juventudes será fundamental para mejorar la producción agrícola y contribuir a la soberanía alimentaria.

El director general del Tecnológico Nacional de México, Ramón Jiménez, destacó que el tecnológico a su cargo tiene la responsabilidad de generar conocimiento y transformarlo en soluciones que atiendan las necesidades de las comunidades y los sectores productivos.

La Fábrica de Biofertilizantes es muestra de la capacidad científica y tecnológica de las instituciones que integran el TecNM, al vincular la investigación con el desarrollo agrícola y ofrecer a las y los estudiantes oportunidades para involucrarse en proyectos de innovación y transferencia tecnológica.