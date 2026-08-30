¿Tembló en Chiapas? Esto se sabe del sismo de magnitud 4.1

Sismo en México hoy 22 de agosto: ¿dónde tembló y de qué magnitud fue?

Durante la madrugada de este domingo 30 de agosto el Servicio Sismológico Nacional reportó un movimiento telúrico de 4.1 grados con epicentro a 131 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo.

Hasta el momento, no se han registrado daños materiales ni pérdidas humanas. No obstante, el SSN continúa monitoreando la actividad sismológica en este y otros estado de la República mexicana,

¿Dónde fue el epicentro del sismo en Chiapas?

De acuerdo con los datos preliminares del SSN, el epicentro se ubicó a 131 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, cerca de la frontera sur de México.

Las coordenadas reportadas para el movimiento fueron 13.985 grados de latitud y -93.133 grados de longitud, mientras que la profundidad registrada fue de 10 kilómetros.

¿De cuánto fue el sismo de hoy en Chiapas?

El movimiento alcanzó una magnitud preliminar de 4.1, según el registro del Servicio Sismológico Nacional.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los canales oficiales de Protección Civil ante cualquier actualización y seguir los protocolos de seguridad en caso de que se registre un nuevo movimiento.

Para conocer nuevos registros, magnitudes, epicentros y profundidades, la referencia principal es el Servicio Sismológico Nacional, encargado de monitorear la actividad sísmica en México.

¿Se activó la alerta sísmica en México?

Ninguno de los sismos que se han registrado en México este domingo 30 de agosto de 2026 ha ameritado que se active la alerta sísmica en la CDMX o en los estados donde ocurrieron.

Esto se debe a que los sismos son categorizados según su intensidad, por lo que, si no superan los parámetros mínimos establecidos por el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), no se activa la alerta sísmica.

¿Qué hacer durante un sismo?

Aunque un movimiento sea pequeño, mantener hábitos de prevención es importante. Durante un sismo se recomienda:

Mantener la calma.

Alejarse de ventanas y objetos que puedan caer.

No utilizar elevadores.

Ubicarse en una zona segura previamente identificada.

Seguir las instrucciones de Protección Civil.

Después del movimiento, revisar visualmente posibles daños.

No regresar a un inmueble que presente daños estructurales hasta que sea evaluado.

Mantener preparada una mochila de emergencia.

También es importante recordar que no se puede saber con certeza cuándo ocurrirá un gran terremoto. La mejor herramienta disponible es la preparación.