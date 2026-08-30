Explota Noroña contra elección de Higinio en presidencia del Senado; “connivencia con la oposición”, acusa

Senador Gerardo Fernández Noroña afirmó que su ausencia de la plenaria "es la ruptura del consenso" (AS)

El senador Gerardo Fernández Noroña explotó por la designación de Morena para que Higinio Martínez sea su candidato a la presidencia del Senado y tras acusar que no hubo consenso, sostuvo que su bancada impulsó una “presidencia de connivencia con la oposición”.

“En un marco en que la ofensiva de la ultraderecha se fortalece con la campaña insidiosa, falsa y canalla de que nuestro movimiento y nuestro gobierno es narco… teniendo enfrente los comicios intermedios de 2027 en que se renovarán 17 gubernaturas, la totalidad de la Cámara de Diputados y de las cámaras locales del país y, la mayoría de los ayuntamientos, se decide una presidencia de connivencia con la oposición, no de respeto a la oposición, sino de connivencia”, fustigó

En un posicionamiento tras la elección de Higinio Martínez, Fernández Noroña cuestionó la versión oficial de unidad y reprochó que “las palabras cada vez más, pierden su esencia y se habla de consenso, donde no lo hay”.

Rechazó el argumento de la unanimidad interna en el grupo parlamentario de Morena y aseveró que “están muy lejos” de eso.

“Escuché muchas valoraciones en torno a la designación de quien presidirá la Mesa Directiva y muy lejos estamos de la unanimidad. En el mejor de los casos, en una votación podría expresarse una mayoría y, esa mayoría se pondría en predicamento, si el voto fuese secreto y directo”, aseveró

Consideró que ante los riesgos políticos que enfrenta el movimiento por la ofensiva de la ultraderecha a nivel mundial, la presión del gobierno de los Estados Unidos y la ofensiva orquestada en contra de nuestro movimiento, la presidencia de la Cámara de Senadores “debe, ser un valladar de nuestro movimiento en la cámara alta”.

En un contexto de campañas y presiones externas—agregó--se decide una presidencia de connivencia con la oposición, no de respeto a la oposición, sino de connivencia.

“Lo considero un yerro mayúsculo y no deseo guardar silencio al respecto. Detrás de los llamados consensos se diluyen decisiones políticas de las que, más tarde, nadie se hace responsable”, recalcó

Fernández Noroña buscó repetir en la presidencia del Senado, pero no logró apoyo de su bancada y decidió no acudir a la plenaria de Morena en el Senado.

“Mi ausencia es la ruptura del consenso. No soy parte de ese acuerdo y conscientemente rechazo serlo. No es una discusión por inclusión o reparto alguno de posiciones. Soy senador de la República y es una muy alta dignidad dentro de las responsabilidades en que se puede servir a nuestro Pueblo y a la Patria. Ahora, ya no tengo aspiración alguna dentro del Senado”, estableció

Lo que me preocupa –agregó--es que nuestro movimiento camina a pasos agigantados al verticalismo y hasta donde recuerdo, esa fue una de las taras que combatimos del sistema político autoritario dominante y, lo combatimos por décadas.