UNAM abre 2 mil 24 lugares para aspirantes que no fueron seleccionados

UNAM Lugares abiertos para los no seleccionados (cuartoscuro)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ofrecerá nuevas oportunidades de ingreso a quienes no fueron seleccionados después de presentar el examen de control y deseen realizar estudios en alguna de las licenciaturas que todavía cuentan con espacios vacantes.

A partir de este lunes 31 de agosto, la Universidad habilitará el sitio [www.tusegundaopcion.unam.mx], donde las personas interesadas podrán ingresar con su folio y contraseña para seleccionar hasta tres opciones de licenciatura, en orden de preferencia.

La asignación de los lugares se realizará considerando el número de aciertos obtenidos por las y los aspirantes en el examen de control, hasta que los espacios vacantes se agoten.

Espacios disponibles

Con esta convocatoria, la UNAM ofrecerá 2 mil 24 lugares en 66 distintos programas de licenciatura, correspondientes a las cuatro áreas de conocimiento, para quienes no fueron admitidos en la opción de su preferencia.

En total, podrán participar 16 mil 543 aspirantes que presentaron el examen de control y que no resultaron seleccionados en la carrera que habían elegido inicialmente.

Registro y resultados

El periodo para realizar el registro comenzará el lunes 31 de agosto a las 10:00 horas y concluirá el viernes 4 de septiembre a las 12:00 horas. Durante este periodo, las personas aspirantes podrán ingresar al sitio habilitado por la Universidad y elegir sus opciones de licenciatura.

La publicación de los resultados de esta convocatoria se realizará el viernes 4 de septiembre a las 18:00 horas. Las personas que resulten seleccionadas podrán descargar sus documentos de inscripción en MI SITIO a partir del sábado 5 de septiembre a las 10:00 horas.

De esta manera, la UNAM pone a disposición 2 mil 24 lugares en 66 programas de licenciatura para aspirantes que, aunque no fueron admitidos en su primera opción después de presentar el examen de control, podrán participar en una nueva asignación de espacios disponibles.