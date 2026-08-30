La negociación del T-MEC “ la más difícil” que ha enfrentado México en lo que va del siglo: Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard en la plenaria de Morena en el Senado

Ante senadores de Morena, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reconoció que la negociación comercial de México con Estados Unidos en torno al T-MEC “es la más difícil” que ha enfrentado México en lo que va del siglo, pero aseveró se logró evitar el escenario planteado inicialmente por el presidente estadounidense Donald Trump de imponer un arancel generalizado de 25% a las mercancías mexicanas.

“Esta es la negociación más difícil de lo que va a existir”, afirmó el funcionario al referirse al proceso que México mantiene con Estados Unidos.

Durante la plenaria de Morena en el Senado, Ebrard rechazó además los pronósticos que anticipaban una fuerte caída de la inversión extranjera directa como consecuencia de la incertidumbre generada por los cambios en la política comercial estadounidense.

Destacó que Estados Unidos se mantiene como el principal inversionista en México, con alrededor de 16.8 mil millones de dólares, seguido por España y Canadá.

Subrayó que la integración entre México, Estados Unidos y Canadá continúa siendo estratégica, pues la inversión conjunta de los dos socios norteamericanos representa una parte sustancial de los capitales que llegan al país.

El secretario defendió incluso la importancia de las reinversiones, al señalar que una empresa que pierde confianza en un país difícilmente decide mantener o incrementar sus recursos en ese mercado.

Recordó que, al inicio de la administración de Trump, la amenaza era mucho más severa: imponer un arancel de 25% a todos los productos mexicanos, además de poner en riesgo el marco comercial vigente.

Rechazó además los pronósticos que anticipaban una fuerte caída de la inversión extranjera directa como consecuencia de la incertidumbre generada por los cambios en la política comercial estadounidense.

Destacó que Estados Unidos se mantiene como el principal inversionista en México, con alrededor de 16.8 mil millones de dólares, seguido por España y Canadá.

Ebrard sostuvo que la estrategia de negociación con Washington ha permitido que México llegue a esta etapa con una posición comercial particularmente favorable.

“Cuando se inició la administración del presidente Trump, dijo: ‘voy a poner 25% de arancel a todos los productos que manda México’. 25%, no 13. A todo”, recordó.

Frente a ese escenario, el secretario consideró que los resultados actuales representan un avance relevante para México y una muestra de que la estrategia de negociación encabezada por la presidenta Sheinbaum ha permitido contener las presiones comerciales de Washington.

Ebrard presentó a los senadores cifras sobre el denominado arancel efectivo, indicador que permite conocer cuánto paga realmente cada país por las mercancías que exporta a Estados Unidos, tomando en cuenta que existen productos con diferentes niveles arancelarios y otros que ingresan sin pagar.

México registra actualmente un arancel efectivo promedio de 3.4%, mientras que el promedio mundial es de 6.7%.

El funcionario destacó que Vietnam, uno de los principales competidores de México por el liderazgo como proveedor del mercado estadounidense, enfrenta un arancel efectivo de alrededor de 6.4%.

“Somos los que más exportamos y somos los que pagamos menos”, sostuvo.

Subrayó que la integración entre México, Estados Unidos y Canadá continúa siendo estratégica, pues la inversión conjunta de los dos socios norteamericanos representa una parte sustancial de los capitales que llegan al país.

El secretario defendió incluso la importancia de las reinversiones, al señalar que una empresa que pierde confianza en un país difícilmente decide mantener o incrementar sus recursos en ese mercado.

Como parte de la estrategia para reducir riesgos y ampliar oportunidades, Ebrard informó que México concluyó las negociaciones para modernizar su acuerdo comercial con la Unión Europea.

El instrumento será enviado al Senado para su eventual ratificación y, según explicó, permitirá que prácticamente todas las exportaciones mexicanas destinadas al mercado europeo ingresen con arancel cero.