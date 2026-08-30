Tras captura de “El Chava”, DEA felicita a Harfuch por colaboración en la captura

DEA felicita a Harfuch por captura de El Chava

La captura de Salvador Díaz Rodríguez, alias “El Chava” o “El Gusano”, en Mexicali, Baja California, generó el reconocimiento de autoridades de Estados Unidos. La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) felicitó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y al Gobierno de México por la detención del señalado como operador financiero de Los Chapitos.

A través de sus redes sociales, la DEA destacó que la captura fue resultado de un trabajo coordinado de inteligencia, investigación y análisis financiero entre autoridades de ambos lados de la frontera.

El organismo estadounidense señaló que esta colaboración permite actuar contra las organizaciones criminales desde sus estructuras principales hasta las redes financieras que las mantienen operativas.

“Este arresto es el resultado de un trabajo constante de inteligencia, investigación y análisis financiero a ambos lados de la frontera. Estamos atacando estas redes en todos los niveles, desde la cúpula del cártel hasta la infraestructura financiera que las mantiene operativas”, señaló el director de la DEA, Terry Cole.

Al final de su mensaje, Cole felicitó directamente a García Harfuch y a los socios mexicanos por lo que calificó como una acción decisiva, además de reconocer la colaboración continua entre ambos países para combatir a las organizaciones criminales.

El Comando Norte de Estados Unidos también se refirió a la captura de Díaz Rodríguez y aseguró que la protección de la soberanía de ambas naciones implica desmantelar las redes criminales y sus estructuras financieras. El organismo militar señaló que trabaja de manera conjunta con funcionarios de seguridad en México para combatir a los cárteles tanto en Baja California como en toda la frontera.

“Proteger la soberanía de ambas naciones significa desmantelar las redes criminales que amenazan a nuestros ciudadanos, desde los operadores hasta las estructuras financieras detrás de ellos”, afirmó el Comando Norte.

El reconocimiento estadounidense se sumó al respaldo del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien aseguró que ambos países continuarán trabajando de manera conjunta para combatir a los cárteles y destacó que la detención refleja que “la cooperación produce resultados”.

Salvador Díaz Rodríguez fue arrestado el pasado 27 de agosto por elementos de la Fuerza de Seguridad Ciudadana junto con una mujer, en la colonia Rivera Campestre de Mexicali. De acuerdo con las autoridades, ambos viajaban en un automóvil Toyota Corolla de color café, donde los oficiales localizaron una bolsa con 57 envoltorios de metanfetamina.

Díaz Rodríguez era investigado en México por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y desde marzo de 2025 había sido incluido en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su actividad relacionada con Los Chapitos.

El detenido fue identificado como presunto operador financiero de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Además, enfrenta una acusación federal ante el Tribunal de Distrito Sur de California por presunta conspiración para lavar instrumentos monetarios.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también lo señaló como presunto encargado de cobrar de forma violenta cuotas o “impuestos” para una organización criminal en Mexicali.

Con la captura, la DEA y el Comando Norte destacaron el trabajo coordinado entre autoridades de México y Estados Unidos para combatir las estructuras criminales y financieras, mientras que el director de la agencia antidrogas estadounidense reconoció directamente la colaboración de García Harfuch y sus socios mexicanos.