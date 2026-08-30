Participa Delgado en trazado de ruta legislativa

En sus redes sociales Mario Delgado Carrillo informó de su participación en la Quinta Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado:

“Hoy nos reunimos con las y los compañeros de @MorenaSenadores para trazar la ruta legislativa que nos permitirá seguir transformando nuestro sistema educativo. ​La consolidación de la Nueva Escuela Mexicana requiere del respaldo de todas y todos. ¡Gracias por la invitación a su plenaria, seguimos avanzando por la educación pública!”.

Delgado

Además de presentar a los senadores resultados en los programas “Vive Saludable. Vive feliz”, La Escuela es Nuestra, también les habló de la transformación de la Educación Media Superior mediante el Bachillerato Nacional y la ampliación de la infraestructura. Informó que en 2025 se construyeron 20 nuevos planteles, se realizaron 33 ampliaciones y 35 reconversiones, mientras que para la presente administración se elevó la meta hasta 400 mil nuevos lugares.

Delgado Carrillo les comentó que otro cambio fundamental es la eliminación de mecanismos de selección para ingresar a la Educación Media Superior. Recordó que la plataforma “Mi derecho, mi lugar” sustituyó el esquema del examen de la COMIPEMS en la Zona Metropolitana del Valle de México y permitió que 98 por ciento de las y los aspirantes obtuviera un lugar entre sus tres primeras opciones. Añadió que el modelo ya se implementó en 17 entidades federativas, donde más de 90 por ciento de los jóvenes ha conseguido un lugar dentro de sus tres primeras preferencias, y que se trabaja para eliminar los exámenes de ingreso en el resto del país.

Ante el incremento de egresados de bachillerato, el titular de la SEP respondió a preguntas diciendo que en los últimos dos años se han generado más de 240 mil nuevos espacios de Educación Superior, con la participación de instituciones públicas y privadas. Destacó el crecimiento de la matrícula pública y la participación del Tecnológico Nacional de México, las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García y la Universidad Nacional Rosario Castellanos, así como la creación de mecanismos para identificar lugares disponibles en instituciones y carreras, con el propósito de que ningún joven que desee continuar sus estudios se quede sin una alternativa educativa.

Finalmente, Mario Delgado convocó al Senado de la República a participar en el debate nacional sobre el uso de dispositivos digitales, redes sociales e inteligencia artificial entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Informó que más de 500 mil docentes participaron en una consulta sobre el uso de teléfonos celulares en las escuelas y que más de 2 mil 900 instituciones educativas participaron en un ejercicio sobre inteligencia artificial. Señaló que los resultados servirán para establecer reglas para el uso de dispositivos en los planteles y llamó a las y los legisladores a organizar foros y analizar las distintas iniciativas para construir un marco de regulación que proteja a las infancias y adolescencias y fomente un uso responsable de estas tecnologías.