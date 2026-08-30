Sheinbaum presume construcción y rehabilitación de 78 puentes y 709 km de carreteras

Claudia Sheinbaum Cuartoscuro (Rogelio Morales Ponce)

A dos días de presentar su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum presumió en redes sociales los avances de su administración en materia de infraestructura carretera, entre ellos la construcción y rehabilitación de 78 puentes y 709 kilómetros de nuevas carreteras.

A través de su cuenta oficial de X, la mandataria también destacó la construcción de 135 caminos artesanales y los trabajos de bacheo que se realizan en la red carretera federal.

Estamos construyendo y rehabilitando 78 puentes, 709 km de nuevas carreteras y 135 caminos artesanales. Además, estamos quitando los baches de la red carretera federal.



Con honestidad, damos resultados. #HonestidadYResultados pic.twitter.com/b4a4cw4ntf — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 30, 2026

“Estamos construyendo y rehabilitando 78 puentes, 709 km de nuevas carreteras y 135 caminos artesanales. Además, estamos quitando los baches de la red carretera federal”, escribió Sheinbaum en la publicación, acompañada de un video.

En el material audiovisual, la presidenta señala que contar con caminos en buenas condiciones permite a las personas llegar con mayor seguridad a sus destinos y pasar más tiempo con sus familias.

“Por eso seguimos construyendo y rehabilitando 78 puentes, 709 kilómetros de nuevas carreteras y 135 caminos artesanales en todo México”, afirma Sheinbaum en el video.

La publicación forma parte de la serie de mensajes que la presidenta ha difundido en los últimos días como antesala de su Segundo Informe de Gobierno, que presentará el próximo 1 de septiembre.

El mensaje cierra con el lema utilizado por la administración federal para esta campaña: “Con honestidad, damos resultados”, acompañado del hashtag #HonestidadYResultados.