Morena encabeza preferencias en Nayarit

Encuesta Nayarit Se levantaron 402 encuestas vía telefónica del 14 al 22 de agosto de 2026, dirigida a personas que dijeron contar con su credencia de elector en el estado de Nayarit. La muestra se generó a partir de la selección aleatoria de números telefónicos fijos y móviles

Aunque el actual gobierno estatal A de Nayarit no logre calificacio- nes positivas en su gestión, Morena encabeza las preferencias de los electores según la encuesta de La Crónica de Hoy levantada durante este mes de agosto. El 41 por ciento de los ciudadanos votaría por Morena para gobernador, el 9 por ciento por el PAN, el 9 por ciento por Movimiento Ciudadano y el 3 por ciento por el PRI.

El 51 por ciento desaprueba el trabajo que está realizando Miguel Ángel Navarro Quintero como gobernador, mientras que el 32 por ciento lo aprueba. Sin embargo, el 46 por ciento de los electores preferiría que siga en el gobierno Morena y 39 por ciento preferiría a otro partido.

Aprobación en Nayarit

En la lucha por la candidatura a gobernador al interior de Morena aventaja considerablemente Héctor Santana al alcanzar 37 por ciento de las preferencias, seguido por Jasmine Bugarín (17%) y por Geraldine Ponce (16%). En el PAN, Ivideliza Reyes mantiene una imagen personal competitiva.

El 45 por ciento de los encuestado refiere como principal problema la inseguridad, la violencia y el crimen organizado; el 26 por ciento la infraestructura y servicios públicos; el 12 por ciento la corrupción y el 7 por ciento la economía y empleos. El 34 por ciento señala que Nayarit va por buen camino, frente a el 54 por ciento que sostiene que va por mal camino.

Problema en Nayarit

El partido en el gobierno mantiene una base electoral muy fuerte, ya que el 31 por ciento de los electores se identifica como morenista, mientras que el resto de partidos obtiene porcentajes muy bajos. El partidismo y los programas sociales parecen ser factores que impulsan las preferencias por el partido guinda, ya que el 61 por ciento de los encuestados dijo residir en una vivienda que cuenta con ese beneficio.

Morenistas en Nayarit

Morena sale victorioso en las tres boletas electorales que se pusieron a consideración de los electores. El candidato que mejores réditos electorales lograría es Héctor Santana, ya que alcanzaría 50 por ciento de las preferencias electorales de los nayaritas, Geraldine Ponce llegaría a 28 por ciento y Pavel Jarero 26 por ciento. Así arranca la contienda para renovar la guberna- tura de ese estado.