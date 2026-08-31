Trayectoria Huracán Karina en el Pacífico: ¿A dónde se dirige tras convertirse en fase 4 este 31 de agosto?

Huracán Karina El ciclón se formó el jueves pasado. (Pexels)

El Huracán “Karina” alcanzó la categoría 4 la mañana de este lunes 31 de agosto. El ciclón se encuentra a kilómetros de las costas de Baja California.

Huracán Karina: ¿Afectará México?

Continúa la temporada de tormentas en el norte de país. El jueves pasado se formó un ciclón en cerca de las costas de Baja California que ha adquirido el estatus de huracán bajo el nombre “Karina”.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) informó sobre Karina el pasado jueves 27 de agosto, indicando que se trataba de una tormenta tropical. Se convirtió en huracán categoría 1 el domingo 30 de agosto.

Rápidamente pasó a la categoría 3 y durante la mañana de este lunes pasó a categoría 4. La intensidad del ciclón escaló de esta manera debido a las agua cálidas del Océano Pacífico. Ha presentado vientos sostenidos de hasta 233 kilómetros por hora.

El ciclón se encuentra a 1,640 kilómetros al suroeste de la península de Baja California. En cuanto a su trayectoria, el ciclón se desplaza con dirección oeste a alrededor de 15 kilómetros por hora. Por lo mismo, meteorólogos aseguran que Karina no amenaza tierra. Sólo se preve fuerte oleaje en las costas la península mexicana.