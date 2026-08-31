Centros Bienestar para el Migrante atienden a más de 5 mil personas en ciudades fronterizas

Programa "México te abraza" (Cuartoscuro)

La Secretaría del Bienestar destacó que los Centros Bienestar para el Migrante ubicados en Tijuana, Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua, y Matamoros, Tamaulipas, brindaron atención a 5 mil 49 personas, tanto nacionales como extranjeras

Por eso, la dependencia federal explicó que la atención forma parte de las acciones implementadas por el gobierno federal para atender a la población migrante que se encuentra o transita por estas ciudades fronterizas, de acuerdo con la información difundida por la administración federal.

Además, autoridades federales precisaron que, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, con la estrategia “México te abraza”, fueron entregadas 176 mil 283 tarjetas Bienestar Paisano.

Estos apoyos integran las medidas contempladas por las autoridades para acompañar a las personas migrantes y paisanos en su tránsito y retorno al país.

La iniciativa está conformada por acciones de atención en puntos ubicados en la frontera norte, donde se concentra una parte importante del flujo de personas que ingresan o permanecen en territorio mexicano.

La Secretaría del Bienestar indicó que el programa “México te abraza” está a cargo de las dependencias involucradas.