Sheinbaum renueva acuerdo con gasolineros para mantener el precio por debajo de 24 pesos

Gasolina por debajo de 24 pesos en México Sheinbaum renueva acuerdo para mantener gasolina

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la renovación del acuerdo voluntario con empresarios gasolineros para combatir la inflación y la carestía, mediante una estrategia que busca mantener el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro y evitar presiones en el gasto de las familias mexicanas.

A través de sus redes sociales, la mandataria informó que el convenio fue renovado durante una reunión en Palacio Nacional con representantes del sector gasolinero. El acuerdo, que tiene más de un año de existencia, cuenta con la participación de la mayoría de las estaciones de servicio y marcas de gasolineras del país.

“En Palacio Nacional, renovamos el acuerdo voluntario con gasolineros para combatir la inflación y la carestía en apoyo a la economía y el bienestar de las familias mexicanas”, señaló Sheinbaum en su mensaje.

La estrategia establece mantener el precio de la gasolina regular en un nivel menor a 24 pesos por litro, mientras que el diésel deberá permanecer por debajo de los 27 pesos. El esquema de cooperación con la iniciativa privada se extenderá durante seis meses más a partir de agosto de 2026.

En las franjas fronterizas, los precios de ambos combustibles serán todavía menores debido a la aplicación de una tasa de 8 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA). La medida forma parte de las condiciones contempladas dentro de la estrategia para estabilizar los precios de los combustibles.

En Palacio Nacional, renovamos el acuerdo voluntario con gasolineros para combatir la inflación y la carestía en apoyo a la economía y el bienestar de las familias mexicanas. pic.twitter.com/ltNHVdkQ55 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 31, 2026

Continuidad de la estrategia

Los representantes del sector gasolinero también reconocieron avances en temas como la simplificación administrativa, el combate al mercado ilícito de hidrocarburos, la reducción de comisiones en ventas realizadas con tarjetas de crédito y otros medios electrónicos, así como el reforzamiento de la seguridad pública.

La renovación ocurre en un contexto de volatilidad en los mercados energéticos internacionales, situación que ha generado presiones sobre los costos del combustible y que forma parte de los factores considerados para mantener el esquema de estabilización.

Desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la política energética mexicana se ha enfocado en fortalecer la autosuficiencia energética y reducir la dependencia de los mercados internacionales para el funcionamiento del país.