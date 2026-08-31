Desmantelan narcolaboratorio con 2 mil kilos de metanfetamina en Michoacán

Cateo Nacolaboratorio desmantelado. (SSPC)

Autoridades localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino para la elaboración de droga sintética, en Zitácuaro, Michoacán.

Ahí aseguraron mil 515 litros y mil 991 kilos de metanfetamina, más de dos toneladas de sustancias químicas, reactores, tanques de gas y un campamento.

El Gabinete de seguridad informó que durante la presente administración, el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional han localizado dos mil 644 laboratorios, asegurado más de 132 toneladas de metanfetamina y más de cinco mil 400 toneladas de precursores químicos.