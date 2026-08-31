Pensiones Bienestar septiembre 2026: calendario oficial de pagos por apellido

Pensión del Bienestar Calendario para bimestre de septiembre-octubre (cuartoscuro)

Comienza la entrega de la Pensión Bienestar para el bimestre de septiembre-octubre. Descubre el orden en que serán entregadas.

¿Cómo será calendario de pensiones para el bimestre septiembre-octubre?

El programa otorga $6,400 pesos bimestrales a personas de 65 años o más. La distribución de esta cantidad de dinero se realiza de manera escalonada dependiendo de la primera letra de tu primer apellido. El monto es depositado directamente a la tarjeta del Banco del Bienestar del usuario. No es necesario retirar la cantidad completa el día que es depositada, pues esta queda almacenada de manera segura en tu cuenta del Bienestar.

Puedes consultar tu saldo a través de la aplicación del Banco del Bienestar o llamando al 800 900 2000 y proporcionar tus datos.

El calendario para la Pensión del Bienestar este mes es el siguiente:

A - 1 de septiembre

B - 2 de septiembre

C - 3 y 4 de septiembre

D, E, F - 7 de septiembre

G - 8 y 9 de septiembre

H, I, J, K - 10 de septiembre

L - 11 de septiembre

M - 14 y 15 de septiembre

N, Ñ, O - 17 de septiembre

P, Q - 18 de septiembre

R - 21 y 22 de septiembre

S - 23 de septiembre

T, U, V - 24 de septiembre

W, X, Y, Z - 25 de septiembre

¿Qué hago si no he recibido mi Pensión Bienestar?

El depósito de la Pensión Bienestar suele ocurrir durante el transcurso del día o días que te corresponde y en ocasiones puede presentar demoras. Sin embargo, si para el final de tu día asignado no ves reflejado el pago, llama a la Línea del Bienestar, al 800 6394 264, o asiste a un Módulo de Bienestar. La razón del retraso puede ir desde un error en el sistema del banco hasta necesitar actualizar documentos ante la Secretaría del Bienestar.