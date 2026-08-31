Conagua inició dos operativos emergentes en Sonora

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) inició dos operativos emergentes como medida ante las lluvias intensas registradas en San Ignacio Río Muerto y la necesidad de abasto de agua potable en Etchojoa, Sonora.

En San Ignacio Río Muerto se iniciaron acciones de limpieza y desazolve de infraestructura de drenaje, con el fin de mejorar la operación de los sistemas de desagüe y, con ello, reducir los riesgos de inundación ocasionados por la saturación de drenajes.

Hasta el momento, se ha trabajado en más de mil 500 metros de ductos y 17 pozos de drenaje, a través de los cuales se han extraído 4 metros cúbicos (m3) de azolves y más de 22 m3 de aguas negras, en beneficio de un estimado de mil 300 habitantes.

En Etchojoa, se apoya la operación de un pozo de agua potable, con la generación de energía eléctrica. Gracias a ello, se han podido suministrar más de 72 mil litros a un aproximado de 600 pobladores de dos lo colonias.

Por otra parte, en respaldo a autoridades estatales y municipales, también mediante las brigadas de Conagua, se implementan nueve operativos en municipios de Durango, Guerrero, Estado de México, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, para reforzar los servicios que brindan a la población, en materia de agua potable y drenaje.

Para reforzar el abasto de agua potable, se mantienen los operativos de distribución mediante carros tanque, iniciados el 4 de junio en Acapulco, Guerrero, y el 10 de agosto en General Simón Bolívar, Durango. En total, se han suministrado más de 3 millones 700 mil litros, a casi 7 mil personas.

Para bombear agua destinada a la población, se mantiene el operativo iniciado el 17 de junio en Mocorito, Sinaloa, con el cual se han extraído más de 505 mil 100 metros cúbicos, en apoyo de más de 8 mil habitantes.

Para el desalojo de agua, se mantienen los operativos de apoyo iniciados el 1 de julio en Cajeme, Sonora, y el 12 de agosto en Tianguistenco y Toluca, Estado de México. En esos sitios se han bombeado casi 663 mil metros cúbicos, en auxilio de un estimado de más de 111 mil 500 personas.

Con el fin de reducir el riesgo de inundaciones por desbordamientos en infraestructura de drenaje, se apoya con el desazolve de ductos, a las autoridades municipales de Tampico, Tamaulipas, y Ahome y Guasave, Sinaloa. En total, se han limpiado 22 mil 900 metros de ductos, en beneficio de casi 35 mil 500 pobladores.