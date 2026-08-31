Segob brinda atención a Alma Rosa Rojo y su familia tras ataque en Culiacán

Activista Alma Rosa Rojo (X: @Sandra_Romandia)

La Secretaría de Gobernación (Segob) brinda atención y apoyo a Alma Rosa Rojo y a su familia luego del ataque registrado el sábado 29 de agosto en Culiacán, Sinaloa, donde la activista y una de sus hijas resultaron heridas.

Desde que tuvo conocimiento de los hechos, la dependencia estableció contacto con la familia para brindar acompañamiento y coordinar la atención institucional. Como parte de estas acciones, personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) acudió al hospital donde fueron atendidas para conocer su estado de salud y dar seguimiento a sus necesidades.

La titular de la CEAV, Martha Yuriria Rodríguez, también sostuvo una llamada telefónica con Alma Rosa Rojo, a quien expresó su solidaridad y respaldo institucional. La Secretaría de Gobernación señaló que continuará atenta a su evolución y mantendrá la coordinación con las instituciones competentes para brindar el apoyo que requieran ella y sus familiares.

Ataque en Culiacán

El ataque ocurrió alrededor de las 13:30 horas del sábado 29 de agosto, en la colonia Estela Ortiz de Toledo. De acuerdo con la información proporcionada, hombres armados dispararon en repetidas ocasiones con armas largas contra el vehículo Toyota en el que viajaban Alma Rosa Rojo, su hija y tres de sus nietas, menores de edad.

El automóvil recibió múltiples impactos de bala en la carrocería y el parabrisas. Vecinos de la zona auxiliaron a las menores y las resguardaron en un domicilio mientras arribaban las autoridades.

Alma Rosa Rojo recibió un impacto de bala que quedó alojado en su espalda, mientras que su hija también sufrió heridas. Ambas fueron trasladadas a un hospital, donde permanecen bajo resguardo policial y se reportan estables. Una de las nietas presentó lesiones menores provocadas por esquirlas.

La activista es fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, que agrupa a más de 200 familias con personas desaparecidas en Sinaloa. Rojo Medina también participa en labores de búsqueda de su hermano Miguel Ángel Rojo Medina, quien desapareció en 2009.

Autoridades investigan el ataque

La Fiscalía General de Sinaloa informó que el hecho es investigado de oficio como un posible feminicidio en grado de tentativa, al considerar que se trató de un ataque directo. Entre las líneas que se contemplan se encuentra una posible relación con las actividades de Alma Rosa Rojo como integrante de un colectivo de búsqueda.

El ataque generó también una respuesta por parte de la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, señaló que lo ocurrido representa una alerta que debe continuar atendiéndose y expresó su respaldo a la activista.

“Las buscadoras realizan un trabajo muy, muy sensible y muy humano, muy importante”, afirmó la mandataria, quien señaló que Alma Rosa Rojo cuenta con el apoyo del gobierno estatal.

Domínguez Nava agregó que ya sostuvo reuniones con integrantes de distintos colectivos de búsqueda en la entidad y aseguró que existe disposición para mantener un diálogo abierto, franco y directo con las familias de personas desaparecidas.