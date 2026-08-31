Profeco brindó más de 6 mil 800 asesorías durante vacaciones de verano

Profeco asesorías vacaciones de verano (Elizabeth Ruiz/Cuartoscuro)

Con el objetivo de proteger los derechos de las personas consumidoras durante las vacaciones de verano, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) implementó el Programa de Verificación y Vigilancia Vacacional y Turístico 2026, mediante el cual brindó 6 mil 830 asesorías entre el 15 de julio y el 30 de agosto.

La mayoría de las orientaciones estuvieron relacionadas con los derechos de las personas usuarias del autotransporte y del transporte aéreo, además de trámites y servicios de la Profeco y los derechos básicos de las personas consumidoras.

Atención durante el periodo vacacional

Como parte de las acciones realizadas durante el programa, la Profeco brindó atención a través de sus 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco), así como en módulos instalados en aeropuertos y terminales de autobuses. También se ofreció orientación mediante el Teléfono del Consumidor.

A través de estos canales se realizaron 569 conciliaciones inmediatas, que permitieron recuperar un millón 996 mil 972.82 pesos ($1,996,972.82) en favor de las personas consumidoras.

Del total de conciliaciones registradas, 461 casos, equivalentes al 81 por ciento, estuvieron relacionados con vuelos. De estos, 167 correspondieron a pérdida, 126 a cancelaciones, 90 a sobreventa, 48 a demoras y 30 a cambios de itinerario.

La atención durante el programa permitió fortalecer la solución inmediata de las controversias entre las personas consumidoras y los proveedores de servicios. Con ello, se buscó resolver de manera oportuna las inconformidades presentadas durante el periodo vacacional.

De acuerdo con la Profeco, estas acciones evitaron que un número importante de las inconformidades atendidas tuviera que avanzar hacia procedimientos formales.

El Programa de Verificación y Vigilancia Vacacional y Turístico 2026 concentró sus acciones durante el periodo comprendido entre el 15 de julio y el 30 de agosto, con el propósito de garantizar los derechos de las y los vacacionistas y ofrecer atención ante las situaciones que pudieran presentarse durante sus traslados.