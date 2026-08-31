La Paz consolida su liderazgo turístico con ampliación de la conectividad con Aeroméxico

Una aeronave de Aeromexico Una aeronave de Aeromexico (Cuartoscuro)

El Fideicomiso de Turismo de La Paz (FITUPAZ), reafirma su estatus como uno de los destinos más dinámicos y sofisticados del panorama turístico nacional. Esto gracias a una infraestructura de servicios aéreos que actualmente promedia los 91 vuelos directos semanales (una cadencia de 13 operaciones diarias), la capital del estado ha logrado una integración con las ciudades de la República. Este crecimiento responde a la madurez de un destino que ha sabido capitalizar su vocación “boutique” y su posicionamiento en el segmento de naturaleza, deporte y sostenibilidad.

En este marco de expansión, Aeroméxico anuncia un escalamiento estratégico de sus operaciones en la ruta Ciudad de México (MEX) – La Paz (LAP) – (MEX). A partir del 25 de octubre, la aerolínea incrementará su oferta de asientos, fortaleciendo uno de los dos pilares que, junto con la ruta desde Tijuana, representan el 58% de las llegadas mensuales totales al destino. Este puente aéreo es vital para el turismo de placer y, como se ha expuesto para el segmento de naturaleza, deportivo y gastronómico.

Operativo Especial para la Temporada Invernal

Para atender el pico de demanda durante las festividades de fin de año, Aeroméxico ha programado del 17 de diciembre de 2026 al 3 de enero de 2027 un aumento de las 3 frecuencias mencionadas diariamente. Asegurando una disponibilidad mayor para el turismo nacional e internacional que busca conocer en dicha temporada La Paz, BCS, volando desde la CDMX.

Un Ecosistema de Conectividad Equilibrado y Competitivo La ventaja competitiva de La Paz reside en un ecosistema aéreo saludable y diverso, esta mezcla garantiza tanto la accesibilidad como la conectividad global:

•Conexión Directa: Ciudad de México (vía MEX y NLU), Guadalajara, Tijuana, Monterrey, Culiacán, Los Mochis, Mazatlán y Hermosillo.

•Aerolíneas Aliadas: El destino cuenta con la solidez operativa de Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobús y a nivel internacional con el vuelo LAX, California con Alaska Airlines.