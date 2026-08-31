Lemus rompe la tendencia nacional y supera a Sheinbaum en aprobación

En un país donde la aprobación de la Presidenta Claudia Sheinbaum se mantiene por encima de la de los gobernadores estatales, Jalisco aparece como la excepción.

De acuerdo con el Ranking Mitofsky, Pablo Lemus Navarro es el único mandatario estatal cuya aprobación supera a la de la Presidenta dentro de su propia entidad.

La diferencia es de 7.4 puntos porcentuales, un resultado que coloca a Jalisco como el único estado donde la evaluación ciudadana favorece al gobernador frente a la mandataria federal.

El dato cobra relevancia al observar el panorama nacional: en 31 de las 32 entidades, Sheinbaum registra una aprobación superior a la de los gobernadores. Incluso mandatarios que figuran entre los mejor evaluados a nivel nacional permanecen por debajo de la Presidenta cuando se compara su respaldo dentro de sus respectivos estados.

Las diferencias, sin embargo, varían considerablemente. En entidades como Chihuahua, Guanajuato, Querétaro y Morelos, la distancia entre la aprobación presidencial y la del gobernador es relativamente estrecha, aunque mantiene a Sheinbaum al frente. En el extremo contrario, siete estados presentan brechas superiores a 20 puntos porcentuales y en Guerrero la diferencia rebasa los 30 puntos.

En este escenario, el caso jalisciense destaca no sólo por la posición de Lemus dentro de la medición, sino porque rompe una tendencia prácticamente generalizada en el país. El resultado coloca al gobernador como el único mandatario estatal que, dentro de su propio territorio, obtiene una aprobación mayor a la de Claudia Sheinbaum.