Más del 50% de los aspirantes no seleccionados buscan uno de los 2 mil 24 lugares que abrió la UNAM

UNAM aplica primera jornada de examen de ingreso a licenciatura en la CDMX (EFE)

Más de la mitad de los aspirantes que no fueron seleccionados en la opción de licenciatura que eligieron ya ingresó al nuevo sistema habilitado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para buscar una alternativa de ingreso durante el ciclo escolar 2026-2027/1.

A partir de este lunes 31 de agosto, la Universidad abrió el mecanismo luego de identificar que algunas licenciaturas registraron cupos disponibles tras la asignación de espacios realizada de acuerdo con los resultados del examen de control. por lo que se ofrece 2 mil 24 lugares distribuidos en 66 programas de licenciatura correspondientes a las cuatro áreas de conocimiento.

Alta respuesta

Al corte de la una de la tarde, apenas tres horas después de que se abrió el sistema, 9 mil 624 aspirantes ya habían ingresado y realizado su registro, lo que representa 58.17 por ciento de los 16 mil 543 jóvenes que pueden participar en este proceso.

De ese total, 4 mil 847 aspirantes ya habían elegido sus tres opciones de licenciatura. La asignación de los lugares se realizará considerando el número de aciertos obtenidos por las y los aspirantes en el examen de control, hasta que los espacios vacantes se agoten.

Opciones más solicitadas

Entre las carreras que han concentrado mayor interés se encuentran Sociología en Acatlán, Trabajo Social, Ingeniería en Alimentos y Planificación para el Desarrollo Agropecuario.

Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento registra 491 solicitudes, mientras que Ingeniería en Computación en Querétaro suma 136 registros para 24 lugares disponibles.

En Derecho de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad Morelia se han registrado 198 solicitudes para 34 espacios. En Administración de la misma sede hay 108 aspirantes interesados para 71 lugares disponibles.

Administración Agropecuaria, que se ofrece en la ENES Unidad León, cuenta con 17 lugares abiertos y registra 31 personas interesadas. Letras Inglesas tiene 40 espacios disponibles y 479 aspirantes han mostrado interés.

Teatro y Actuación también concentra una demanda importante, con 603 aspirantes registrados para 113 lugares disponibles.