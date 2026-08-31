¿Volverá a abrir el Monte de Piedad? Usuarios cuestionan, la institución evade responder... y así va la huelga

¿Volverán a abrir? Usuarios viven en la incertidumbre debido a los 11 meses de huelga del Monte de Piedad. (Cuartoscuro y Especial)

A 11 meses de haber iniciado la huelga, la incertidumbre entre las y los clientes del Nacional Monte de Piedad, con prendas empeñadas desde haca casi un año sin que se puedan recuperar, crece y deviene en desesperación, enojo y frustración.

En las redes sociales oficiales de la institución, decenas de usuarios han dejado de preguntar únicamente por sus refrendos o prendas y ahora lanzan una interrogante más directa: ¿volverá a abrir el Monte de Piedad?

Sin embargo, las respuestas oficiales continúan sin ofrecer una fecha concreta para el regreso de operaciones. Todos los cuestionamientos desembocan en elusivas por parte de la empresa.

En cada publicación reciente de la institución, la respuesta es prácticamente la misma: seguir trabajando para restablecer el servicio “lo antes posible”, pero sin precisar cuándo ocurrirá.

Usuarios del Monte de Piedad reclaman: “Ya basta de excusas”

Los comentarios en Instagram por parte de las y los usuarios afectados por el paro laboral, que ahora está en cancha de la Suprema Corte, han comenzado a adquirir un tono más agresivo hacia la empresa.

Algunas de las publicaciones recopilan mensajes como:

“EXIGIMOS QUE ABRAN, YA BASTA DE SUS EXCUSAS”.

“¿Y las prendas cuándo las recuperamos? No queremos que pasen años”.

“Lo más seguro es que ya no van a abrir”.

“¿Cómo van a cobrar si no entregan las prendas? Ni intereses deberían cobrar”.

“Ya pagué desde diciembre, ya quiero mis prendas”.

En prácticamente todos los casos, la respuesta institucional evita responder la pregunta principal sobre cuándo reabrirán las sucursales.

Y la respuesta del Monte de Piedad sigue siendo la misma... oootra vez

En lugar de anunciar una fecha estimada, la institución responde que:

Compartirá cualquier información “en cuanto tenga una fecha estimada”.

Las prendas permanecen resguardadas en las bóvedas.

No pueden entregar los artículos porque aseguran no tener acceso a las sucursales.

Piden a los usuarios mantenerse pendientes de sus canales oficiales.

Es decir, aunque reconocen la molestia de los clientes y ofrecen disculpas, no existe un calendario de reapertura.

¿Por qué sigue cerrado el Monte de Piedad?

Las más de 300 sucursales permanecen cerradas desde octubre de 2025 debido a la huelga derivada del conflicto laboral entre el Patronato del Nacional Monte de Piedad y el sindicato de trabajadores.

Durante estos meses ha habido negociaciones, resoluciones judiciales y recursos legales, pero ninguno ha permitido reactivar las operaciones de forma inmediata.

La Suprema Corte tomó el caso, pero eso no significa que abra pronto

Uno de los avances más importantes ocurrió cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió atraer el expediente relacionado con la huelga.

No obstante, especialistas en el proceso han explicado que esta decisión no implica la reapertura automática del Nacional Monte de Piedad.

Lo que hará la Corte será revisar la legalidad de resoluciones previas sobre el conflicto laboral. Mientras no exista una resolución definitiva o un acuerdo entre ambas partes, las sucursales continuarán cerradas.

¿Qué pasará con las prendas empeñadas?

Hasta ahora, el mensaje oficial no ha cambiado.

El Nacional Monte de Piedad sostiene que:

Las prendas permanecen resguardadas.

No pueden entregarlas debido a que las bóvedas siguen sin acceso operativo.

La devolución se realizará cuando el servicio sea restablecido.

Además, mantiene vigente un esquema extraordinario para extender fechas de comercialización y ofrecer facilidades relacionadas con refrendos mientras dure la suspensión del servicio.

Entonces, ¿volverá a abrir el Monte de Piedad?

La respuesta, por ahora, es sí existe la intención de reabrir, pero no hay una fecha confirmada.

Las publicaciones recientes de la institución muestran que continúa respondiendo a cientos de clientes con el mismo mensaje: que siguen trabajando para restablecer el servicio y que cualquier actualización será difundida por sus canales oficiales.

La huelga en el Nacional Monte de Piedad comenzó en octubre de 2025, luego de que el sindicato estalló el paro por desacuerdos con el Patronato en torno al contrato colectivo de trabajo.

Desde entonces, las más de 300 sucursales de la institución permanecen cerradas y, aunque las negociaciones y los procesos judiciales han continuado durante estos meses, hasta ahora no existe una fecha oficial para la reanudación del servicio.