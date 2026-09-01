¿Abatieron a Chuchito Nini? Esto se reporta del menor ligado al R5, líder del Cártel de Los Reyes

Chuchito Nini El presunto criminal tiene 15 años

Luis Enrique Barragán Chávez, alias “R5” o “El Wicho”, fue abatido durante un operativo del Ejército mexicano en Tocumbo, Michoacán. Durante el enfrentamiento, aparentemente estaba acompañado de Jesús Sandoval, conocido como “Chuchito Nini”, un menor de apenas 15 años señalado como lugarteniente del jefe del Cártel de Los Reyes.

¿Qué pasó con Chuchito Nini?

De acuerdo con reportes extraoficiales, Jesús Sandoval habría muerto la noche del domingo 30 de agosto junto con R5, durante el despliegue de fuerzas federales en una ranchería del municipio de Tocumbo.

El Ejército mexicano informó que el objetivo de la operación era detener a Luis Enrique Barragán. El despliegue fue realizado en la ranchería Rodeo del Pinal, después de trabajos de inteligencia.

Según la versión oficial citada en la información, los militares fueron recibidos con disparos y respondieron a la agresión. En el lugar fueron abatidos Luis Enrique N, identificado como R5, y un acompañante. Las autoridades aseguraron dos fusiles automáticos, cargadores y cartuchos de distintos calibres, además de una cuatrimoto.

Hasta el momento las autoridades federales siguen sin confirmar si el acompañante del R5 durante el enfrentamiento era Chuchito Nini.

¿Quién es Jesús Sandoval, alias Chuchito Nini?

Jesús Sandoval, identificado con el sobrenombre de “Chuchito Nini”, tiene 15 años, es señalado como un menor de edad que desempeña funciones operativas dentro la organización relacionada con Cárteles Unidos en Michoacán.

Su actividad estaba concentrada principalmente en Los Reyes, donde habría operado como uno de los hombres cercanos a Luis Enrique Barragán Chávez. Su nombre apareció en mensajes atribuidos a grupos criminales y en reportes de inteligencia relacionados con disputas por el control territorial.

La información disponible lo relacionaba con actividades vinculadas con la extorsión a productores de aguacate y berries, además de la confrontación que mantienen distintas organizaciones criminales en Michoacán, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación.

¿Qué relación tenía Chuchito Nini con R5?

Los reportes sitúan a Jesús Sandoval como escolta del R5 y dentro del círculo operativo del Cártel de Los Reyes,

El jefe del Chuchito Nini asumió el liderazgo de la organización criminal después de la detención de Alfonso Fernández, alias “Poncho” o “Quiringua”.

Estados Unidos mantenía una orden de detención provisional con fines de extradición contra Barragán y ofrecía tres millones de dólares por información que condujera a su captura, de acuerdo con los datos proporcionados.

Las autoridades también lo vinculaban con actividades de extorsión y con Juan José N, “El Abuelo”, líder del Cártel de Tepalcatepec.