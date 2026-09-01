La Estrategia Nacional por la Paz y contra las adicciones ha logrado la inclusión laboral de 476,362 jóvenes

En la prosa del Segundo Informe de Gobierno, la primera mandataria de México, dio cuenta de los avances de la Estrategia Nacional por la Paz y contra las adicciones, cuyo propósito estriba en promover estilos de vida saludables y sensibilizar a la población sobre el riesgo de consumo de sustancias.

A dos años de iniciada la gestión, y en este primer balance a un año de conjurada la estrategia, la mandataria destacó que, a través de la Secretaría de Salud se realizaron 259 mil actividades comunitarias en 31 entidades federativas y 69 municipios, con la participación de más de 1.5 millones de personas para prevenir y orientar sobre el consumo de drogas y otras sustancias enervantes. A decir del Ejecutivo, al menos 153,676 jóvenes han participado de esta medida y 4,805 fueron canalizados a servicios especializados de atención.

En la misma línea, manifestó que fue presentada, el 22 de abril de 2026, la Estrategia Nacional de Atención a la Salud Mental para las y los Jóvenes “El ABC de las Emociones”, la cual colocó en el centro el bienestar emocional de las juventudes mediante herramientas para el desarrollo de habilidades socioemocionales, el fortalecimiento de redes de apoyo y la promoción de entornos escolares saludables. Sobre la estrategia, su configuración fue detallada en agosto de este mes, cuando se desglosaron los seis ejes que le mantienen: 1. Campaña masiva de sensibilización; 2. 18 millones de Guías para jóvenes; 3. Actividades en escuelas; 4. Asambleas informativas; 5. Pláticas interactivas y 6. Fortalecimiento de la Línea de la vida.

Antes, el 27 de mayo de 2026, arrancó la Campaña masiva de sensibilización, tras lo cual fueron establecidas las actividades en escuelas y las Guías del ABC de las emociones, que desde entonces están disponibles en versión digital; se repartirán de forma física el siguiente ciclo escolar.

Para consolidar la atención temprana de casos de riesgo, se ampliaron los canales digitales de atención de La Línea de la Vida (un servicio de orientación telefónica especializado en salud mental y adicciones, está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año), con lo que se fortaleció este mecanismo como una herramienta valiosa de atención confidencial, gratuita y oportuna para la población. La línea, describió Sheinbaum Pardo, brindó un total de 174,320 orientaciones en el último año.

En mancuerna con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y con el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el Ejecutivo aseveró que atendió las causas de la violencia y el consumo de sustancias, mediante la inclusión laboral de jóvenes de 18 a 29 años. Al respecto, la presidenta destacó el benefició a 476 mil 362 jóvenes, de los cuales el 60% son mujeres, con una inversión de 23,567 millones de pesos en apoyos económicos entregados de forma directa y sin intermediarios a las y los participantes.

Asimismo, se incorporó la Estrategia de Atención a las Causas, coordinada por la Secretaría de Gobernación, con el fin de alejar a las juventudes de conductas antisociales y promover su inclusión económica. Segob, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, adujo con anterioridad que la medida focalizó sus actividades en 61 Territorios de Paz, donde benefició a 109,411 jóvenes con una inversión de 5,262 millones de pesos.

Por su parte, el Instituto Mexicano de la Juventud contribuyó con actividades de orientación comunitaria a fin de promover la participación de las juventudes en la transformación de sus entornos a través del fomento de valores como la solidaridad, la corresponsabilidad social, el compromiso con la prevención de las adicciones y la promoción de la paz. Para ello, llevó a cabo ocho Jornadas Nacionales por la Paz y contra las Adicciones.

En conjunto, recapituló la mandataria, estas actividades contribuyeron a la recuperación de espacios públicos mediante el trabajo comunitario, la activación física, y la promoción artística y cultural, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales en las 32 entidades federativas. Adicionalemente, el Sistema Educativo Nacional, realizó Jornadas Nacionales por la Paz y contra las adicciones con actividades deportivas, artísticas, recreativas y pedagógicas. Y a través de diversos subsistemas de educación media superior, se participó en las jornadas mediante el Programa de Cultura, Arte y Deporte, a través del cual se impartieron talleres deportivos extracurriculares en periodos semestrales e intersemestrales.

Con el fin de promover estilos de vida saludables en estudiantes de educación superior, durante ciclo escolar 2025-2026 se impulsaron la práctica deportiva y la activación física. Entre estas acciones, destacó el curso en línea El Deporte como Estrategia Preventiva del Consumo de Drogas, el cual contó con 2,960 participantes.