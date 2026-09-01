Ariadna Montiel asegura unidad en Morena tras Segundo Informe de Gobierno

Ariadna Montiel asegura unidad en Morena tras Segundo Informe de Sheinbaum

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, aseguró que el movimiento de la Cuarta Transformación se mantiene unido y y respaldó el llamado realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su Segundo Informe de Gobierno para evitar divisiones al interior del proyecto político.

Después de que Sheinbaum presentó su informe en Palacio Nacional, Montiel afirmó que Morena continuará trabajando de manera conjunta, principalmente ante el próximo proceso electoral y los retos que enfrenta el movimiento.

La dirigente morenista consideró importante que la presidenta federal hiciera un llamado a mantener la unidad y aseguró que quienes buscan generar divisiones no lograrán detener el avance de la llamada Cuarta Transformación.“Nosotros vamos a mantenernos unidos”, señaló Montiel, quien destacó que uno de los principales objetivos del movimiento debe ser trabajar por el bienestar de la población y mantener la unidad de cara a los próximos procesos electorales.

La declaración se produjo después del mensaje de Sheinbaum, quien durante su Segundo Informe también rechazó que existan rupturas dentro de la Cuarta Transformación y llamó a los integrantes del movimiento a conducirse con honestidad y responsabilidad. Montiel coincidió con este planteamiento y sostuvo que la unidad debe demostrarse con hechos, especialmente mientras Morena se prepara para enfrentar nuevos procesos electorales.

La presidenta nacional del partido también se refirió al contenido del Segundo Informe de Gobierno y consideró que se trató de un ejercicio en el que la mandataria federal presentó resultados de su administración. De acuerdo con Montiel, el informe permitió mostrar el trabajo realizado durante el último año y el esfuerzo que, dijo, Sheinbaum ha dedicado al país.

La dirigente de Morena también cuestionó a quienes, desde su perspectiva, esperan que existan divisiones dentro del movimiento. Señaló que la oposición no podrá utilizar esas diferencias para detener el proyecto político que encabeza Morena. El llamado a la unidad ocurre en un momento en el que Morena comienza a prepararse para los procesos electorales de 2027, cuando estarán en juego distintos cargos de elección popular.

En este contexto, la dirigencia nacional busca mantener la cohesión entre sus integrantes y evitar que las aspiraciones personales o las diferencias internas afecten la organización del partido. El tema de la unidad también ha sido mencionado por otros integrantes de Morena. El coordinador de la bancada del partido en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, llamó este mismo día a preservar la unidad y colocar el proyecto de neación por encima de las aspiraciones personales.

Por su parte, Sheinbaum insistió durante el informe que no existe ruptura dentro de la Cuarta Transformación, mientras distitntos dirigentes y funcionarios expresaron su respaldo la presidental. Ariadna Montiel señalo que el movimiento debe mantenerse enfocado en atender las necesidades de la población y continuar con las acciones que forman parte del proyecto de la transformación.

Con estas declaraciones, la dirigente nacional de Morena buscó dejar claro que el partido mantiene su respaldo a Claudia Sheinbaum y que sus integrantes deberán trabajar unidos ante los próximos retos políticos De esta manera, después del Segundo Informe de Gobierno, la dirigencia de Morena ceró filas con la presidenta y destacó la importancia de mantener la unidad dentro del movimiento rumbo a los próximos procesos electorales.