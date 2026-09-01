En 23 meses, México ha reforzado la seguridad fronteriza en coordinación con EU

La seguridad en los dos lados de la frontera, trabajo de coordinación (Especial)

Segundo Informe de Gobierno — Desde el 1 de septiembre de 2025 a la fecha, el Gobierno Federal ha reforzado su colaboración con la administración estadounidense de Donald Trump en el rubro de seguridad fronteriza, con base en una agenda orientada al diálogo técnico, intercambio de información y la construcción de entendimiento institucional con soberanía mutua, destaca el Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El informe subraya que parte del trabajo y colaboración binacional en los 23 meses de la actual administración federal la Presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido más de 17 llamadas telefónicas con su homólogo estadounidense Donald Trump, así como reuniones con integrantes del gabinete, gobiernos estatales y el Congreso estadounidense, lo que ha contribuido en impulsar la cooperación y el entendimiento en temas prioritarios de la agenda bilateral, como seguridad, migración, infraestructura fronteriza, competitividad regional y protección de las comunidades mexicanas en el exterior.

En el mismo tenor, subraya que ha sido clave el seguimiento a los compromisos del Grupo de Implementación Bilateral (GIB) del Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la ley mediante acciones en combate a las finanzas ilícitas, intercambio aduanero, tráfico de combustible, extorsión y atención de nuevas amenazas.

Asimismo, se ha dado continuación a la implementación de la Operación Cortafuegos, estrategia que ha fortalecido investigaciones vinculadas al tráfico de armas.

En la colaboración con Canadá, el otro socio del T-MEC, el informe refiere que se fortaleció la coordinación institucional mediante el Plan de Acción México–Canadá 2025-2028 y el establecimiento del Diálogo Estratégico de Seguridad Bilateral.

La Crónica de Hoy 2026