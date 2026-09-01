Seguridad apuesta por atender las causas, fortalecer la Guardia Nacional y coordinar esfuerzos

Estrategia Nacional de Seguridad Pública (Juan José Estrada Serafín/Cuartoscuro)

Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, el Gobierno de México colocó la atención a las causas de la violencia como uno de los principales ejes para avanzar en la pacificación del país, mediante acciones dirigidas a reducir condiciones de pobreza, marginación y vulnerabilidad.

El objetivo, de acuerdo con el informe, es ampliar el acceso de la población a educación, trabajo, salud, vivienda, deporte y cultura, particularmente entre niñas, niños, adolescentes, jóvenes y comunidades con mayores condiciones de rezago. A estas acciones se sumaron brigadas casa por casa, Ferias de Paz, jornadas de desarme voluntario y la recuperación de espacios públicos.

Entre septiembre de 2025 y julio de 2026, las Brigadas de Paz visitaron 277 mil 545 hogares en municipios prioritarios. También se realizaron 459 Ferias de Paz, en las que se ofrecieron más de 100 servicios y programas sociales y se brindaron más de 1.2 millones de atenciones.

Jóvenes y prevención

Dentro de la Estrategia Nacional por la Paz y contra las Adicciones se realizaron 259 mil actividades comunitarias en 31 entidades y 69 municipios, con la participación de más de 1.5 millones de personas. Además, más de 153 mil jóvenes participaron en acciones de orientación y prevención.

El Gobierno también destacó el programa Jóvenes Construyendo el Futuro como parte de la atención a las causas, con 476 mil 362 jóvenes beneficiados mediante una inversión de 23 mil 567 millones de pesos. De ellos, 109 mil 411 participaron en acciones focalizadas en 61 Territorios de Paz.

En materia de salud mental se puso en marcha la estrategia “El ABC de las Emociones”, dirigida a las juventudes y enfocada en fortalecer habilidades socioemocionales, redes de apoyo y entornos escolares saludables. También se ampliaron los canales de atención de la Línea de la Vida, que otorgó 174 mil 320 orientaciones.

Presencia territorial

La estrategia de seguridad también contempló una mayor presencia del Gobierno federal en municipios considerados prioritarios. En este despliegue participaron dependencias de los tres órdenes de gobierno mediante visitas domiciliarias, Ferias de Paz, servicios y trámites, así como la conformación de Comités de Paz.

Entre los estados con acciones destacadas se encuentran Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Sonora y Tabasco, entre otros.

En Michoacán, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia reunió a más de 84 instituciones federales, estatales y municipales, además de representantes del sector privado. Se realizaron 83 Ferias del Bienestar, con 834 mil 66 atenciones, particularmente en educación, empleo, salud, alimentación, vivienda y servicios.

En Chiapas, la Estrategia de Atención a las Causas y Construcción de Paz involucró a 39 dependencias en ocho municipios prioritarios. A través de 41 Ferias de Paz se brindaron 43 mil 535 atenciones directas a la población.

Guardia Nacional

El informe también señala a la Guardia Nacional como uno de los pilares de la Estrategia Nacional de Seguridad. Entre sus objetivos se encuentra fortalecer su presencia territorial, incrementar sus capacidades y consolidarla como la institución federal encargada de la seguridad pública.

La estrategia contempla además mejorar su funcionamiento y coordinación para garantizar la protección de la vida, la libertad y el patrimonio de las personas, mientras las Fuerzas Armadas regresan a su actividad principal de Defensa Nacional.

Inteligencia y coordinación

La inteligencia y la investigación fueron señaladas como elementos centrales para desarticular estructuras criminales, detener objetivos prioritarios, asegurar bienes ilícitos y prevenir delitos.

Para ello, el Gobierno destacó la coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, las entidades federativas, los municipios y las Fuerzas Armadas.

Entre septiembre de 2025 y junio de 2026 se realizaron 211 sesiones del Gabinete Federal de Seguridad Pública, 198 en Palacio Nacional y 13 en distintas entidades. Durante estas reuniones fueron emitidos 708 acuerdos para reforzar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como las acciones contra la extorsión, la búsqueda y localización de personas desaparecidas y el robo de hidrocarburos.

También se implementaron planes de intervención integral en Guerrero, Michoacán, Morelos y Sinaloa, con el propósito de coordinar acciones de prevención, investigación, persecución del delito y atención a las causas de la violencia.