Apagón en el sureste del país se debió a “vandalismo”, afirma la CFE

Cuatro estados del sureste de la República pasaron varias horas sin electricidad la madrugada de este martes, debido a la afectación en la salida de operación de dos líneas de alta tensión por actos vandálicos, así lo informó la Comisión Federal de Electricidad.

Alrededor de las 3 de la mañana, la empresa reportó que los usuarios afectados en algunas regiones de Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y Campeche, tuvieron restablecido su servicio al 100 por ciento luego de reparaciones graduales en el transcurso de la noche.

Asimismo, la empresa señaló que se desarrollarán los peritajes e investigaciones necesarias para identificar a los responsables de los actos de vandalismo de las dos estructuras de alta tensión de 400 kV.

Las acciones de reparación de daños contó con la participación de personal especializado en coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía.

El apagón afectó semáforos, servicios básicos y actividades cotidianas.