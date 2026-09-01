Cada decisión tiene un propósito: que el bienestar llegue a todos

Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum Cuartoscuro (Moisés Pablo Nava)

Durante el Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó los resultados de su administración en temas de economía, social, de infraestructura, seguridad, educación y manejo de los recursos públicos. Defendió su política basada en la austeridad republicana, soberanía y cercanía con la población.

Al presentar un balance de los 23 meses de su gobierno, Sheinbaum afirmó que se han reducido en 200 mil millones de pesos el gasto corriente respecto de 2024, sin afectar las áreas sustantivas; tampoco se han adquirido vehículos de lujo ni incrementado los salarios de los servidores públicos de más alto nivel.

La mandataria presidencial reiteró que los ahorros permitieron mejorar las condiciones de quienes tienen menores ingresos dentro del servicio público y aumentar los salarios de las y los maestros. Asimismo, adelantó que en los próximos días presentará ante la Cámara de Diputados el paquete fiscal y presupuestal para 2027, la cual aseguró que avanzará de manera paulatina la consolidación fiscal, sin frenar la inversión ni los recursos destinados a bienestar, salud y educación.

En materia de economía, resaltó que la inflación sigue a la baja y adjudicó este comportamiento a los incentivo, combustibles y acuerdos entre el gobierno federal, los sectores privado y social para contener la carestía.

La presidenta afirmó que el precio de la gasolina regular y del diésel no ha incrementado y que 24 productos de la canasta básica han disminuido 12 por ciento en términos reales.

Subrayó que el salario mínimo ha registrado un aumento real de 154 por ciento y que el salario medio formal alcanzó 20 mil 212 pesos.

En el sector energético, defendió la recuperación de la soberanía del sector y enfatizó los proyectos para acrecentar la capacidad eléctrica del país, así como las inversiones en energías renovables y el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Sobre Petróleos Mexicanos, Sheinbaum puntualizó que durante su mandato se ha reducido en 20 mil millones de dólares la deuda de la empresa y que la producción petrolera persiste en alrededor de 1.77 millones de barriles diarios. Respaldó la operación de la refinería Dos Bocas como parte de la estrategia energética del gobierno.

Uno de los ejes del informe fue la política hídrica. La presidenta apuntó que la reforma integral a la Ley de Aguas Nacionales, publicada en diciembre de 2025, el agua dejó de concebirse como una mercancía para reconocerse como un derecho humano y un recurso de la nación.

A partir de esta modificación, indicó que se recuperaron más de 5 mil millones de metros cúbicos de agua, volumen suficiente para abastecer durante un año a más de 90 millones de personas. Enteró acerca de la entrega de 12 mil 346 títulos de concesión a comunidades y pequeños y medianos productores, aparte de la asignación directa de agua a municipios que anteriormente tenían que adquirirla a particulares.

En cuanto a infraestructura hidráulica, aseveró que se construyen y rehabilitan 23 plantas de tratamiento y 282 kilómetros de colectores para el saneamiento de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula. Refirió obras en los ríos Tijuana, Nogales y La Sabana, al igual que la modernización y tecnificación de infraestructura hidroagrícola en más de 250 mil hectáreas.

Respecto a infraestructura carretera y de transporte, Sheinbaum precisó la inversión de 700 mil millones de pesos para intervenir 5 mil kilómetros de carreteras y diversos proyectos ferroviarios y de modernización de infraestructura.

En ese contexto, enunció la modernización de siete puertos y 11 aeropuertos internacionales, entre ellos el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Puerto Escondido y Tepic.

En educación, la mandataria presidencial remarcó la creación de 400 mil nuevos espacios para estudiantes de educación media superior y los cambios al sistema de ingreso al bachillerato. En materia salarial, comunicó los incrementos otorgados al magisterio durante su administración.

En seguridad, la presidenta detalló que los homicidios dolosos disminuyeron 51 por ciento durante su gobierno, equivalente a 44 homicidios menos cada día.

Del mismo modo, recalcó la presencia territorial de su mandato. Dijo que al menos tres días a la semana recorre el país para escuchar, atender e informar y expuso que durante estos 23 meses ha recorrido 84 mil 407 kilómetros por aire y 20 mil por tierra, visitando comunidades y regiones de las 32 entidades federativas, distancia que equivale a 2.6 vueltas a la Tierra.

A estos recorridos agregó la realización de 475 conferencias mañaneras, las cuales presentó como un ejercicio constante de información, diálogo, debate y derecho de réplica.

En su mensaje, la mandataria presidencial sostuvo que su administración brinda el ejercicio de las libertades y la democracia y reafirmó que no se reprime a la población ni se utiliza la fuerza del Estado para silenciar a quienes piensan distinto.

Sheinbaum enmarcó los resultados de su gobierno en los principios del movimiento de la Cuarta Transformación y consideró que existe una nueva relación entre el gobierno y la población, basada en la austeridad, la honestidad y la cercanía.

“Los recursos públicos son del pueblo y deben ejercerse para su beneficio”, instó.

Finalmente, la presidenta amparó la soberanía nacional y acentuó que México mantiene relaciones de cooperación con otros países sin subordinación, al tiempo que llamó a preservar la unidad y la dignidad del país.

La Crónica de Hoy 2026