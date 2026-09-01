“No hemos comprado vehículos de lujo y hemos cuidado cada peso”: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum asegura que su gobierno cuida cada peso del presupuesto (EFE)

“Honradez y la austeridad republicana” — “Antes se utilizaban los recursos públicos para excentricidades y lujos y se gobernaba para unos pocos (...) Durante estos 23 meses hemos cuidado cada peso. No hemos comprado vehículos de lujo ni destinado recursos públicos a gastos innecesarios”, subrayó la Presidenta Claudia Sheinbaum, como parte del mensaje de su Segundo Informe de Gobierno.

La mandataria negó que en su administración gobierno se derroche el dinero o se destine para lujos o cosas innecesarias y de entrada, la mandataria refirió que la “honradez y la austeridad republicana” son clave de los principios del movimiento de la Cuarta Transformación y de su gobierno, por lo que subrayó que los recursos públicos se han destinado al pueblo y se “cuida cada peso”.

Sheinbaum aseguró que la austeridad se ha mantenido en su administración y en sus primeros dos años disminuyó el gasto corriente en 200 mil millones de pesos, lo que ha permitido mejorar las condiciones de los servidores públicos con bajos salarios y aumentar la remuneración de los maestros un 10 por ciento en 2025 y un 26 por ciento y 9 por ciento en 2026.

Asimismo, destacó que los ingresos del gobierno federal alcanzaron una cifra histórica de 6 billones 46 mil millones de pesos, un aumento de 487 mil millones de pesos respecto a 2024.

La presidenta destacó que en los 23 meses de su administración el salario mínimo mensual pasó de 2 mil 800 pesos en 2018 a 9 mil 282 pesos en 2026, un incremento de 54 por ciento, mientras que el salario medio alcanzó un máximo histórico de 20 mil 212 pesos.

Sobre la Inversión Extranjera Directa (IED), la mandataria refirió que en el primer semestre del año en curso llegó a los 35 mil millones de dólares, un incremento del 12 por ciento respecto al mismo periodo del 2024, mientras que el Producto Interno Bruto (PIB) creció 1.4 por ciento.

“La inflación va a la baja gracias incentivos de los combustibles y a los acuerdos para contrarrestar la inflación y la carestía entre el sector privado, social y el gobierno”, añadió.

La Crónica de Hoy 2026