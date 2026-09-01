México “va mejor y tiene rumbo”, destaca Sheinbaum en Segundo Informe... y llama a la honestidad y defiende soberanía

Segundo año de Sheinbaum La mandataria federal destacó el rumbo del país en su segundo informe de Gobierno. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México atraviesa un momento de estabilidad y transformación, al asegurar que el país “va mejor y tiene rumbo”, gracias a un gobierno que, dijo, mantiene como prioridad el bienestar de la población y la honestidad en el servicio público.

Durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, la mandataria sostuvo que los avances alcanzados en los últimos 23 meses son resultado de un proyecto respaldado por la ciudadanía y reiteró que el rumbo del país lo define el pueblo.

“Vamos mejor y tenemos rumbo”, afirma Sheinbaum

Desde el Patio de Honor de Palacio Nacional, Sheinbaum señaló que la autoridad política y moral se construye con resultados y con un ejercicio honesto del poder.

“Tenemos la responsabilidad histórica de garantizar el camino de la honradez y de un gobierno que esté al servicio del pueblo. Precisamente porque somos leales a esos principios podemos entregar buenas cuentas y garantizar un futuro de bienestar para todas y todos los mexicanos”.

La presidenta agregó que la honestidad es la base de los logros alcanzados por su administración.

“Solo con honestidad se dan verdaderos resultados. Vamos mejor y tenemos rumbo, porque ese rumbo lo marca el pueblo, que es nuestro camino y es nuestro destino”.

Sheinbaum defiende la soberanía de México

En su mensaje, la titular del Ejecutivo también enfatizó que su gobierno mantendrá una postura firme en defensa de la soberanía nacional.

“Mientras yo tenga el honor de servir como Presidenta de la República, defenderé con toda firmeza nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestra independencia. Porque México es un país soberano y la soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte”.

Asimismo, aseguró que México busca mantener una relación de cooperación, diálogo y entendimiento con todas las naciones, pero sin aceptar condiciones que comprometan su independencia o sus principios.

Destaca estabilidad económica y fortaleza del peso

Como parte de su balance, Sheinbaum aseguró que la economía mexicana se mantiene sólida. Destacó que el país registra niveles récord de Inversión Extranjera Directa (IED), un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 1.4% y un peso que, afirmó, continúa entre las monedas más apreciadas del mundo.

La mandataria sostuvo que estos indicadores reflejan la confianza en la economía mexicana y forman parte de los resultados obtenidos durante los primeros 23 meses de su administración.

“No hay divisiones ni rompimiento”, asegura la presidenta

Sheinbaum también rechazó versiones sobre supuestas fracturas dentro del movimiento de la Cuarta Transformación y afirmó que su gobierno forma parte de un mismo proyecto político iniciado en 2018.

La presidenta aseguró que México cuenta con un pueblo fuerte y un gobierno comprometido con la continuidad de la transformación, por lo que llamó a no caer en interpretaciones sobre divisiones internas.

Finalmente, concluyó su mensaje con un llamado a mantener el compromiso con el país y cerró su intervención con tres vivas a México, en el marco de su Segundo Informe de Gobierno.