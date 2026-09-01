“Aquí no hay divisiones, solo la defensa del pueblo y su dignidad”: Sheinbaum al defender la soberanía

Sheinbaum defiende la soberanía de México (SASHENKA GUTIERREZ Sáshenka Gutiérrez/EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó durante su segundo Informe de Gobierno, que México mantiene un diálogo permanente con el gobierno de Estados Unidos en distintos temas y destacó que, en materia de seguridad, se han alcanzado acuerdos de colaboración sustentados en cuatro principios: respeto a la soberanía y la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua, así como cooperación sin subordinación.

La mandataria señaló que México busca mantener cooperación, diálogo y entendimiento con todas las naciones, aunque aclaró que la colaboración internacional no implica renunciar a los principios del país.

“Cooperación no significa sometimiento, amistad no significa renunciar a nuestros principios”, afirmó Sheinbaum al sostener que, mientras tenga el honor de servir como presidenta de la República, defenderá la soberanía, la dignidad y la independencia de México.

En ese sentido, remarcó que el país es soberano y que esos principios no están sujetos a negociación. “La soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte”, sostuvo.

Un país que avanza con dignidad

Sheinbaum afirmó que durante los 23 meses de su gobierno se ha mostrado que México es un país fuerte, con un pueblo extraordinario, capaz de dialogar y de entenderse como una nación democrática.

La presidenta también destacó que México forma parte de un proceso de transformación de la vida pública y rechazó que existan divisiones o rompimientos dentro de ese proyecto. Señaló que, por encima de cualquier diferencia, se encuentra la defensa del pueblo de México y de su dignidad.

“Somos parte de la Cuarta Transformación de la vida pública. Que nadie se equivoque, aquí no hay divisiones, aquí no hay rompimientos, lo único que hay es la defensa del pueblo de México y su dignidad”, expresó.

La mandataria aseguró que los ojos del mundo están puestos en México porque, dijo, el pueblo mexicano ha decidido escribir su propia historia y consolidar un proyecto que nace desde abajo.

Igualdad, justicia y bienestar

De acuerdo con Sheinbaum, ese proyecto coloca en el centro la igualdad, la justicia y el bienestar, al tiempo que defiende la libertad y la soberanía del país.

“México no se somete ni se vende. México es libre, es soberano y avanza con dignidad”, afirmó la presidenta, al señalar que el país continúa su camino con la fuerza de su pueblo y con la mirada puesta en un futuro vinculado con su legado de grandeza.

Sheinbaum sostuvo que existe una responsabilidad histórica de garantizar el camino de la honradez y construir un gobierno que esté al servicio del pueblo. Afirmó que, precisamente por mantener esos principios, su administración puede entregar cuentas y trabajar para garantizar un futuro de bienestar para todas y todos los mexicanos.

La autoridad se construye con honestidad

La presidenta también destacó que la autoridad política y moral no puede adquirirse de manera inmediata ni obtenerse con recursos económicos, sino que se construye todos los días.

“No olvidemos nunca que la autoridad política y moral se construye todos los días, no se adquiere ni con todo el dinero del planeta”, expresó.

Por ello, insistió en que la honestidad es el elemento que permite obtener verdaderamente resultados y afirmó que México avanza y mantiene un rumbo definido por su propio pueblo.

“Vamos mejor y tenemos rumbo, porque ese rumbo lo marca el pueblo, que es nuestro camino y es nuestro destino”, sostuvo.

Al cierre de su mensaje, Sheinbaum hizo una referencia a la independencia de México y expresó su respaldo al país antes de invitar a los presentes a ponerse de pie para entonar el Himno Nacional.