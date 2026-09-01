Sheinbaum defiende Dos Bocas y destaca reducción de 20 mil mdd en deuda de Pemex

Refinería Olmeca Dos Bocas (Isabel Mateos Hinojosa)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la reducción de 20 mil millones de dólares en la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex), además de señalar los niveles actuales de producción de crudo y gas natural de la empresa.

La mandataria informó durante su Segundo Informe de Gobierno, que actualmente Pemex produce 1.77 millones de barriles diarios y cerca de 5 mil millones de pies cúbicos diarios de gas natural. A esto se suma que el Sistema Nacional de Refinación procesa más de 1.5 millones de barriles diarios.

Sheinbaum sostuvo que estos resultados forman parte de la estrategia para fortalecer a Pemex y avanzar en materia de soberanía energética, al tiempo que destacó la capacidad de la empresa para atender las necesidades nacionales de combustibles.

Defensa de Dos Bocas

Uno de los puntos centrales del mensaje de la presidenta fue la defensa de la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, obra que recordó fue cuestionada durante su construcción.

“Todos aquellos que criticaron la construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, hoy se demuestra que, gracias a la misma, hemos podido enfrentar el aumento en el precio de los combustibles y el desabasto que afecta a la gran mayoría de los países del mundo”, afirmó.

La presidenta colocó a la refinería como parte de la capacidad que tiene actualmente el país para hacer frente a presiones relacionadas con los combustibles, al destacar su importancia dentro del Sistema Nacional de Refinación.

Capacidad de producir combustibles

Sheinbaum también informó que está por concluir la construcción de dos coquizadoras destinadas a incrementar la producción de gasolinas y diésel con bajo contenido de azufre.

Una de estas instalaciones se encuentra en Tula y se prevé que termine este año, mientras que la segunda, ubicada en Salina Cruz, concluirá durante el primer semestre de 2027.

La estrategia, explicó, forma parte de los trabajos para aumentar la capacidad de producción de combustibles y fortalecer la infraestructura energética del país.

Plan Nacional de Gasoductos

Otro de los proyectos destacados fue el Plan Nacional de Gasoductos, que contempla una inversión histórica de 141 mil millones de pesos proyectada hacia 2030.

La estrategia busca modernizar y ampliar la red de transporte de gas natural para abastecer al sureste del país, las 13 nuevas centrales eléctricas de ciclo combinado y los polos de desarrollo para el Bienestar.

Sheinbaum también informó sobre la creación de un comité plural integrado por expertos de distintas instituciones públicas y disciplinas para analizar la viabilidad de explotar gas no convencional en México, con el objetivo de fortalecer la soberanía energética sin comprometer los recursos hídricos.

Gas no convencional

La presidenta explicó que actualmente 75 por ciento del gas natural que consume México es importado y que 90 por ciento de ese gas proviene de recursos no convencionales.

Como parte de los primeros resultados del comité de expertos, se estableció la prohibición de explotar este tipo de recursos en la Cuenca Tampico-Misantla, con el propósito de evitar daños a las comunidades y los recursos naturales.

Sheinbaum afirmó que esta conclusión será respetada y publicada, mientras que también se estudia la disponibilidad de agua salobre profunda en la Cuenca de Burgos.

La presidenta aseguró que el gobierno continuará informando sobre estos procesos con transparencia, mientras mantiene como uno de sus objetivos el fortalecimiento de la soberanía energética del país.