La Jefa del Ejecutivo destaca crecimiento económico, pese a aranceles de EU

La Presidenta Claudia Sheinbaum, al llegar a Palacio Nacional para rendir su Segundo Informe de labores (EFE)

Segundo Informe de Gobierno — Al presentar su informe por el segundo año de su administración, la Presidenta Claudia Sheinbaum hizo énfasis en los logros que en el rubro económico ha logrado su administración, pese a las presiones arancelarias de Estados Unidos y al conflicto bélico en Oriente Medio.

La mandataria resaltó que su administración ha mantenido estabilidad y crecimiento pese a factores internacionales como los aranceles impuestos por Estados Unidos a varios productos mexicanos que están fuera del T-MEC y el incremento de los precios del petróleo como consecuencia de la guerra con Irán.

Durante su mensaje desde Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo federal destacó que su gobierno ha sacado adelante varios retos en el marco del escenario internacional marcado por cambios en la política comercial de Estados Unidos.

“En estos casi 2 años hemos enfrentado difíciles circunstancias internacionales marcadas por un cambio en la política arancelaria del gobierno de los Estados Unidos”, apuntó.

En la misma línea refirió que en “particular, los aranceles a la exportación de vehículos, acero, aluminio y sus derivados, así como la guerra en Irán que elevó los precios internacionales del petróleo han generado difíciles circunstancias para nuestro país y para todo el mundo”.

LOGROS

Entre los logros que ha logrado su administración destacó el “récord en inversión extranjera directa en el primer semestre de 2026 alcanzando los 35,000 millones de dólares, monto que representa un crecimiento del 12 por ciento comparado con el mismo periodo del 2024”, señaló.

Al citar el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB), el empleo y el desempleo, dijo que “en el segundo trimestre el PIB de México tuvo un crecimiento de 1.4 por ciento respecto al [...] primer trimestre anterior y de 1.9 por ciento respecto al segundo trimestre de 2025”, indicó.

La mandataria resaltó que México alcanzó la cifra de 60 millones de personas con empleo, mientras que la tasa de desempleo se ubicó en 2.7 por ciento.

En materia de empleo formal, señaló que al cierre de agosto pasado se crearon 86 mil 765 puestos de trabajo respecto al cierre de julio, sin considerar las plataformas digitales.

COMBUSTIBLES

Al hacer énfasis sobre el precio de los combustibles y de 24 productos de la canasta básica que han bajado en 12 por ciento, destacó el compromiso adquirido con empresarios de la industria gasolinera y con empresarios de la industria de los alimentos y supermercados.

Derivado de estos acuerdos y de las acciones, señaló que su gobierno ha logrado mantener control sore el precio de la canasta básica, lo que se ha visto reflejado en una “inflación que va la baja gracias incentivos de los combustibles y a los acuerdos para contrarrestar la inflación y la carestía entre el sector social y el gobierno”, indicó la mandataria.

Respecto al nivel que ha mantenido el peso frente al dólar, Sheinbaum subrayó “el peso está fuerte, se mantiene en cerca de 17 pesos por dólar, una de las monedas más apreciadas en todo el mundo. Por segundo año consecutivo, la balanza comercial [es] positiva”, afirmó.

TURISMO

Al referirse al Turismo, la Jefa del Ejecutivo recalcó que el país recibió 51.1 millones de viajeros internacionales solamente en el primer semestre de 2026, cifra que representa un incremento de 7.7 por ciento frente al mismo periodo del 2025.

Asimismo, anunció que en los próximos días presentará el paquete fiscal y presupuestal para el año 2027, con lo que se garantizará la estabilidad que se ha mantenido hasta ahora.

Respecto al proyecto presupuestal, resaltó que éste “será un proyecto responsable que al mismo tiempo que garantiza una paulatina consolidación fiscal, mantiene inversión y bienestar, salud y educación”.

PLANEACIÓN

En esta misma línea, dijo que una de las metas es recuperar la participación del Estado en la planeación económica en rubros estratégicos, sin abandonar la disciplina fiscal. “Es importante establecer una premisa. Recuperar la rectoría del Estado no significa abandonar la disciplina fiscal ni asumir que el desarrollo depende exclusivamente de mayor gasto público”, sostuvo.

La mandataria señaló que el propósito es “contar con finanzas públicas sólidas que amplíen la capacidad de inversión sin comprometer la estabilidad macroeconómica y que al mismo tiempo garanticen derechos, impulsen el desarrollo, distribuyan la riqueza y fortalezcan la soberanía energética”, declaró.

Sobre este punto dijo que “durante décadas predominó un modelo que redujo la participación del Estado en la economía y trasladó decisiones estratégicas al sector privado mediante privatizaciones y concesiones”, lo que cambió con la llegada de la Cuarta Transformación.

La Crónica de Hoy 2026