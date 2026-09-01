Suspenden temporalmente exportación de ganado a EU por falla técnica en Sonora

Falla técnica frena exportación de ganado a EU (Archivo)

Exportación de ganado a EU — No habían pasado cuatro días desde que se reactivó la exportación de ganado de México a Estados Unidos y una falla técnica en la zona de aduana para las cabezas de ganado en Agua Prieta presentó fallas técnicas, lo que frenó de manera temporal el envío al vecino país.

Juan Carlos Ochoa Valenzuela, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), señaló que el freno al envío de ganado prevalece desde el pasado viernes en la estación de cuarentena de Agua Prieta.

El dirigente ganadero señala en un mensaje publicado en video que a pesar de los esfuerzos operativos realizados para reanudar las actividades se determinó hacer una pausa obligatoria con el fin de sustituir una trampa de manejo animal en las instalaciones, que es la que está presentando la falla.

El presidente de la UGRS atribuyó el fallo al importante volumen de rezago acumulado durante el prolongado cierre que se vivió durante el bloque de EU por causa del gusano barrenador en el ganado.

Derivado de este freno en la exportación de ganado, se han retenido cerca de 3 mil cabezas de ganado en estos cuatro días.

Esta nueva interrupción se registra en un momento clave para el sector, luego de que los gobiernos de México y EU acordaron el pasado 24 de agosto reabrir el puerto de Douglas.

La reapertura inició de forma exitosa con un primer envío de 750 cabezas de ganado desde la estación de Agua Prieta, proyectando un incremento paulatino hasta alcanzar el cruce de mil 500 animales por día.

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