Federación recupera 5 mil millones de metros cúbicos de agua tras reforma a la ley

Restauración del río Atoyac Cuartoscuro (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum enunció que su gobierno ha recuperado más de 5 mil millones de metros cúbicos de agua para la nación tras la reforma integral a la Ley de Aguas Nacionales, publicada en diciembre de 2025. Sostuvo que el líquido dejó de concebirse como una mercancía para reconocerse como un derecho humano y un recurso de la nación.

En el Segundo Informe de Gobierno, Sheinbaum explicó que la reforma posibilitó la desprivatización de un volumen de agua equivalente al necesario para abastecer durante un año a más de 90 millones de personas.

“Gracias al cambio en esta ley y al recuperarse el agua como un derecho humano y un recurso de la nación, desprivatizamos más de 5 mil millones de metros cúbicos de agua”, destacó.

La mandataria presidencial reveló la entrega de 12 mil 346 títulos de concesión a comunidades y pequeños y medianos productores, así como la asignación directa de agua a municipios que anteriormente, ya que tenían que pagar por el recurso a particulares.

Como ejemplo, mencionó a Mexicali y Tijuana, en Baja California, municipios que ahora cuentan con concesiones directas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Sheinbaum informó sobre obras de saneamiento y restauración de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula, donde se construyen y rehabilitan 23 plantas de tratamiento y 282 kilómetros de colectores, al igual que los trabajos de limpieza y desazolve de cauces.

A estos proyectos se suman acciones de saneamiento en los ríos Tijuana, en Baja California; Nogales, en Sonora, y La Sabana, en Guerrero.

En materia agrícola, la presidenta manifestó que se moderniza y tecnifica infraestructura hidroagrícola en más de 250 mil hectáreas, a través e obras en 19 distritos de riego de 15 estados, con el objetivo de elevar la productividad del campo y liberar agua para consumo humano.

Sumado a esto, la mandataria presidencial añadió que su administración estimula 17 proyectos para garantizar el derecho humano al agua y disminuir riesgos de inundaciones, incluyendo 24 mil obras de agua potable y drenaje realizadas con insumos coordinados entre los tres niveles de gobierno en 2 mil 183 municipios del país.

Entre los proyectos mencionados se encuentran obras de abastecimiento, saneamiento y protección contra inundaciones en distintas entidades, también la construcción y modernización de acueductos, presas, sistemas de pozos y plantas desaladoras.

La Crónica de Hoy 2026