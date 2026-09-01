“Para gobernar un país se requiere amor y honestidad”: destaca Higinio Martínez

Higinio Martínez

En el marco de la presentación del Segundo Informe de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Higinio Martínez, nuevo presidente del Senado, señaló que gobernar un país, un estado o un municipio requiere, además de capacidad, amor por el servicio público y honestidad, elementos considerados fundamentales para generar y administrar mayores recursos destinados al desarrollo.

Al referirse al mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el que subrayó la importancia de contar con autoridades honestas.

Ante el comienzo del tercer año de la actual Legislatura, también planteó los retos que enfrentarán los legisladores para atender las iniciativas enviadas por el Ejecutivo.

Al respecto, señaló que el principal compromiso será cumplir con la responsabilidad conferida y dar trámite al amplio trabajo legislativo que se avecina, que contempla temas constitucionales y diversas reformas legales.

“Aplicarnos, cumplir con nuestra obligación”, fue el llamado planteado ante el inicio de esta nueva etapa.

Destacó, que el tercer año legislativo estará marcado por una importante carga de trabajo, particularmente en materia constitucional y de reformas legales, por lo que se llamó a los integrantes del Congreso a asumir con responsabilidad sus funciones.