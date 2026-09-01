Tarjeta INAPAM 2026: los mejores descuentos en septiembre Conoce cuáles son los descuentos de la tarjeta INAPAM para septiembre (Unsplash)

En septiembre, quienes cuentan con su tarjeta INAPAM podrán acceder a diferentes descuentos, y aquí te compartimos cuáles son los mejores para que disfrutes de ellos.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores es el encargado de tramitar la credencial INAPAM, la cual, además de otorgar distintos beneficios, sirve también como identificación oficial.

Por lo tanto, si cumples 60 años en septiembre, ya podrás tramitar tu credencial INAPAM y contar con un sinfín de descuentos y accesos a diferentes eventos.

¿Qué beneficios tiene la Tarjeta INAPAM?

Al tramitar la Tarjeta INAPAM, podrás acceder a beneficios como descuentos en consultas médicas, medicamentos, laboratorios, ópticas, transporte (autobuses, trenes y transporte público), restaurantes, supermercados y tiendas de abarrotes.

Además de lo anterior, también obtienes descuentos en actividades culturales, como museos, teatros o eventos. Asimismo, con tu credencial INAPAM, podrás tener asesoría legal y financiera.

¿Cuáles son los mejores descuentos con Tarjeta INAPAM en septiembre de 2026?

Estos son los mejores descuentos de la Tarjeta INAPAM para septiembre:

Devlyn: 20% de descuento

20% de descuento Farmacias Similares: 10% de descuento

10% de descuento Pago de predial y agua potable: Hasta el 50% de descuento

Hasta el 50% de descuento Metrobús, Metro, Cablebús, Trolebús, RTP y Tren Ligero: Acceso gratuito

Acceso gratuito Tortas Albaricoque: Ubicada en CDMX, ofrece de un 10% a un 15% de descuento

Ubicada en CDMX, ofrece de un 10% a un 15% de descuento Darsky Coffee Cafetería: Ubicada en CDMX, ofrece el 20% de descuento.

Recuerda que puedes consultar todos los descuentos que ofrece la Tarjeta INAPAM en el directorio de beneficios 2026, el cual muestra las sucursales participantes en toda la República Mexicana; podrás encontrarlo en su página oficial.

¿Cómo tramitar la credencial INAPAM y cuáles son los requisitos si cumples 60 años este mes?

Si acabas de cumplir 60 años y quieres recibir los beneficios de la credencial INAPAM, puedes tramitarla acudiendo a algún módulo del INAPAM cercano a tu domicilio y presentar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento legible

legible Identificación oficial (INE o pasaporte vigente)

(INE o pasaporte vigente) Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizado

(CURP) actualizado Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.

no mayor a seis meses. Una fotografía reciente de tamaño infantil y puede ser a color o a blanco y negro.

reciente de tamaño infantil y puede ser a color o a blanco y negro. Nombre completo y número telefónico de algún contacto de emergencia

Puedes consultar el módulo INAPAM más cercano a tu domicilio a través de su página oficial.